Videogiochi

Forza Horizon punta forte sul Giappone

Il nuovo capitolo della serie racing open world promette una delle ambientazioni più iconiche e desiderate dagli appassionati

di Redazione Drive Up
25 Gen 2026 - 12:03
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Microsoft ha annunciato l’uscita di Forza Horizon 6, nuovo episodio della saga sviluppata da Playground Games. Il gioco arriverà il 19 marzo su PC e Xbox Series X|S, mentre entro la fine dell’anno è previsto anche il debutto su PlayStation 5, segnando un passaggio storico per il franchise. I preordini sono già aperti e l’attesa, questa volta, è tutta concentrata sulla location scelta.
Made in Japan
Dopo Messico, Gran Bretagna e Australia, Forza Horizon approda finalmente in Giappone, una delle ambientazioni più richieste in assoluto dagli appassionati. Il Giappone di Forza Horizon 6 mescola scenari naturali e urbani: dalle foreste con alberi in fiore alle montagne innevate, fino a una versione compatta ma sorprendentemente fedele di Tokyo, con quartieri riconoscibili, grattacieli e un traffico che rende la città più viva che mai. La progressione segue la formula classica della serie, con competizioni sempre più impegnative che sbloccano via via auto e categorie più prestazionali.
Tante novità
Come da tradizione, uno dei pilastri del gioco è il parco auto. Al lancio saranno disponibili oltre 550 modelli, ricostruiti con grande attenzione non solo nell’estetica ma anche nel sound e nel comportamento su strada. Si va dalle kei car alle icone JDM, passando per fuoristrada, auto familiari, sportive e hypercar, tutte ampiamente personalizzabili con livree, body kit e componenti aftermarket. A fare da simbolo a questo capitolo c’è la Toyota GR GT Prototype, protagonista della copertina. Una scelta che chiarisce subito le ambizioni di Forza Horizon 6: celebrare la cultura automobilistica giapponese senza compromessi, unendo spettacolo, varietà e libertà totale.

