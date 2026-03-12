Alex Schwazer: "Il ritorno è solo un altro punto di partenza"

"A volte il ritorno non è un traguardo, è solo un altro punto di partenza. Volevo vincere per dedicare la vittoria al mio amico Hubert Rabensteiner, morto da pochi giorni a soli 56 anni". Lo scrive su Facebook Alex Schwazer dopo il suo ritiro, dopo uno stop imposto dai giudici, durante i campionati italiani di marcia sulla distanza della mezza maratona. "Ringrazio tutti coloro che mi sono vicini e che mi sostengono da sempre", aggiunge l'altoatesino di Calice, citando la sua famiglia, lo staff come anche altre persone che gli sono state a fianco negli ultimi anni.