Alex Schwazer: "Il ritorno è solo un altro punto di partenza"

12 Mar 2026 - 08:44

"A volte il ritorno non è un traguardo, è solo un altro punto di partenza. Volevo vincere per dedicare la vittoria al mio amico Hubert Rabensteiner, morto da pochi giorni a soli 56 anni". Lo scrive su Facebook Alex Schwazer dopo il suo ritiro, dopo uno stop imposto dai giudici, durante i campionati italiani di marcia sulla distanza della mezza maratona. "Ringrazio tutti coloro che mi sono vicini e che mi sostengono da sempre", aggiunge l'altoatesino di Calice, citando la sua famiglia, lo staff come anche altre persone che gli sono state a fianco negli ultimi anni.

Ultimi video

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

01:24
MCH BASEBALL ITALIA VS MESSICO MCH

L'Italia del baseball vola ai quarti con super Pasquantino e l'immancabile caffè

01:36
MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

03:30
Bonicelli tedoforo

Bonicelli tedoforo

01:39
Indian Wells si accende

Indian Wells si accende

01:57
Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

01:14
Indian Wells, Sinner ok

Indian Wells, Sinner ok

00:56
DICH CURTONI PER SITO 8/3 DICH

Curtoni: "Vincere in Italia è sempre bellissimo"

01:14
L'Italia scrive la storia

L'Italia scrive la storia

00:17
MCH GOLF DRONE SI SCHIANTA MCH

Hong Kong: il drone utilizzato per le riprese del LIV Tour si schianta tra gli alberi

00:24
DICH PIROVANO POST VITTORIA DICH

Sci, Pirovano dopo la prima vittoria in Coppa del mondo: "Sono al settimo cielo"

01:22
Pirovano, prima vittoria

Pirovano, prima vittoria

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

I più visti di Altri Sport

MCH BASEBALL VITTORIA ITALIA MCH

L'Italia del baseball scrive la storia: battuti gli Usa dei "pro"

Storico sul diamante: l'Italia batte gli Usa dei professionisti Mlb per la prima volta

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

Riparte EA7 World Legends Padel Tour: nella prima tappa di Milano 5 campioni del mondo e il Pallone d'oro Shevchenko

Volley, al via i playoff

Volley, al via i playoff

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:00
Basket: qualificazioni mondiali, esordio vincente delle azzurre
09:44
Indian Wells: Errani e Paolini in semifinale nel doppio
08:44
Alex Schwazer: "Il ritorno è solo un altro punto di partenza"
08:23
Tennis: Alcaraz travolge Ruud e avanza ai quarti di Indian Wells, ora c'è Norrie. Fuori Djokovic
23:37
Eurolega, il Partizan vince a Bologna: play in lontani per la Virtus