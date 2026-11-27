Ford punta in alto, molto più in alto di quanto un'automobile possa anche solo immaginare di andare. La casa americana ha investito nella società Revolution Space: un contractor (fornitore) del Governo americano. Secondo quanto dichiarato, l'Ovale Blu aiuterà a industrializzare i processi produttivi oltre a contribuire al design e all'ingegneria.

Dove si faranno

L'ammontare dell'investimento non è stato specificato così come non è chiaro se i velivoli saranno poi costruiti nelle fabbriche Ford o Revolution Space. L'industria spaziale è uno dei settori più promettenti e in più rapida crescita. Secondo le stime degli analisti, entro il 2035 le attività potrebbero valere attorno ai 114 miliardi dollari e l'intera "economia dello spazio" raggiungerebbe 1,8 trilioni di dollari. Una prospettiva piuttosto allettante anche per Ford.

Non è la prima volta

L'azienda di Detroit non è nuova a ingressi nel mondo dello spazio. Già negli anni '60, in piena corsa contro l'URSS, il suo contributo si rivelò molto utile alla messa in orbita dei primi satelliti. L'esplorazione di nuovi segmenti di mercato riguarda anche l'energia: quest'anno è stata costituita la divisione Ford Energy che produrrà accumulatori per i data center e altre applicazioni commerciali a partire dal 2027. Dalla fabbrica del Kentucky usciranno ben 20 GWh di batterie ogni anno.