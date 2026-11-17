Nel pantheon delle automobili che hanno scritto la storia del motorsport americano, poche possono vantare il pedigree feroce e la rilevanza storica della Shelby 427 Cobra del 1964 nota come Flip-Top. Un pezzo di storia meccanica pura, uno dei soli due esemplari assemblati direttamente negli Stati Uniti da Shelby American come factory team si appresta a infiammare i cataloghi d'asta.

Mitica

La storia di questo esemplare comincia sui tracciati della 12 Ore di Sebring del 1964, momento da cui prese il via un meticoloso lavoro di sviluppo guidato dall'ingegnere e pilota Ken Miles insieme alla squadra di Carroll Shelby. Sotto quella pelle tirata a lucido pulsa un V8 Ford interamente in alluminio, capace di erogare oltre cinquecento cavalli. Il tutto a fronte di un peso piuma di appena ottocentosedici chili, un rapporto peso-potenza brutale che, a distanza di oltre sessant'anni, continua a incutere rispetto.

Ispira Le Mans

Fu proprio osservando le prestazioni di questa Cobra nei test e nelle gare che i vertici di Ford compresero la necessità di adottare il motore V8 sulla GT40, dopo i tentativi falliti. Quella intuizione industriale e tecnica spianò la strada alla leggendaria tripletta sul podio della 24 Ore di Le Mans del 1966, dove la creatura di Dearborn umiliò Ferrari. La Flip-Top non è dunque solo un reperto da museo, ma l'archetipo che ha cambiato la storia industriale del marchio americano. Anche se la stima supera i 25 milioni di dollari, il record assoluto per una creatura di Carroll Shelby resta saldamente in mano alla Daytona Coupe venduta a oltre 42 milioni.