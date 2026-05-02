Edizioni speciali

Una moto (tutta rossa) da oltre 30 mila euro

Brabus debutta a Milano con un trio di elettriche "arroganti"

di Redazione Drive Up
02 Mag 2026 - 12:01
© Ufficio Stampa

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Brabus, il celebre preparatore tedesco, ha deciso di svoltare verso l'elettrico debuttando con una collezione di motociclette nate dalla partnership con la francese Dab. Il risultato è un trio di modelli — Dab 1a Brabus, Brabus Urban E e la sua First Edition — che mantengono lo stile muscoloso e arrogante tipico del brand, riassunto nel motto «All electric, never silent».
Potentissime
La Dab 1a Brabus rappresenta l'ingresso in gamma: una moto nera con inserti in carbonio a vista, sella in Alcantara e copricerchi opachi. È spinta da un motore da 31 CV alimentato da una batteria da 7,1 kWh, capace di una velocità massima di 120 km/h e un'autonomia di 150 km. Per chi cerca prestazioni più "piccanti", la Brabus Urban E alza l'asticella a 37 CV e introduce sospensioni regolabili, freni Brembo maggiorati e una chicca tecnologica.
Costose
Il vertice dell'esclusività è rappresentato dalla Urban E First Edition, offerta in quattro colorazioni distintive prodotte in soli 10 esemplari ciascuna. Come prevedibile, i prezzi riflettono l'esclusività del marchio: si parte dai 16.900 euro della versione base per arrivare ai 32.500 euro della First Edition.

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