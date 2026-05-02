Una moto (tutta rossa) da oltre 30 mila euro

Brabus, il celebre preparatore tedesco, ha deciso di svoltare verso l'elettrico debuttando con una collezione di motociclette nate dalla partnership con la francese Dab. Il risultato è un trio di modelli — Dab 1a Brabus, Brabus Urban E e la sua First Edition — che mantengono lo stile muscoloso e arrogante tipico del brand, riassunto nel motto «All electric, never silent».

Potentissime

La Dab 1a Brabus rappresenta l'ingresso in gamma: una moto nera con inserti in carbonio a vista, sella in Alcantara e copricerchi opachi. È spinta da un motore da 31 CV alimentato da una batteria da 7,1 kWh, capace di una velocità massima di 120 km/h e un'autonomia di 150 km. Per chi cerca prestazioni più "piccanti", la Brabus Urban E alza l'asticella a 37 CV e introduce sospensioni regolabili, freni Brembo maggiorati e una chicca tecnologica.

Costose

Il vertice dell'esclusività è rappresentato dalla Urban E First Edition, offerta in quattro colorazioni distintive prodotte in soli 10 esemplari ciascuna. Come prevedibile, i prezzi riflettono l'esclusività del marchio: si parte dai 16.900 euro della versione base per arrivare ai 32.500 euro della First Edition.