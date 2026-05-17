Wayne Rooney, infortunio shock: rischia l'operazione alla mano

Incredibile incidente per Wayne Rooney: l'ex stella del Manchester United si fa male parando un rigore a Pickford e rischia l'intervento chirurgico

17 Mag 2026 - 11:29
Wayne Rooney © instagram

Wayne Rooney © instagram

Wayne Rooney rischia di finire sotto i ferri a causa di un infortunio alla mano sinistra rimediato durante le riprese di un contenuto per il suo podcast, registrato sui campi dell'Everton prima della finale di FA Cup. L'ex leggenda del Manchester United e della nazionale inglese si è lesionato l'arto superiore improvvisandosi portiere nel tentativo di intercettare un calcio di rigore dello specialista Jordan Pickford, suo ex compagno di squadra a Liverpool nel 2017.

Il trentottenne ex attaccante, già avvistato con un tutore protettivo al polso, ha confermato la gravità della situazione spiegando che "dopo aver fatto una grande parata su Jordan mi sono rovinato la mano" e annunciando una nuova visita specialistica per lunedì per stabilire la necessità di un intervento chirurgico. 

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