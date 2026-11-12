Decisioni

Finito il sogno dell'hypercar elettrica

Rimac terminerà la produzione della Nevera con meno unità di quante inizialmente previsto

di Redazione Drive Up
12 Nov 2026 - 09:26
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© Ufficio Stampa

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Mate Rimac è uno dei pochi self-made man (ora si chiamano così) dell'industria automobilistica europea. Forse l'unico negli ultimi 30 anni ad aver avuto un impatto realmente dirompente sull'intera industria. Croato di nascita, il suo successo si base sull'idea che l'automobile elettrica avrebbe prima o poi trovato un posto. Bingo. Anche se per le hypercar a zero emissioni è più complicato di così.
Super potente
Nel 2018 il giovane imprenditore annuncia l'arrivo di una nuova, rivoluzionaria super sportiva: Nevera. Un progetto che vuole dimostrare che l'elettrico non è soltanto in grado di pareggiare le prestazioni del motore a combustione, ma di superarle. Applica tutta la tecnologia di cui dispone, quattro motori e ottiene 1.914 CV di potenza. L'auto accelera come uno space shuttle: raggiunge i 100 secondi in 1,9 secondi e tocca i 412 km/h di velocità massima.
Stop in anticipo
Rimac pianifica 150 unità, un numero (a posteriori) troppo ambizioso. Oggi l'annuncio: la produzione sarà interrotta prima dell'obiettivo, limitandosi alle 71 vetture già assegnate. Meno della metà di quanto previsto. Con un video pubblicato sui social, Mate spiega di non ritenerla una sconfitta e considera la Nevera come un modello decisivo per lo sviluppo e la produzione della nuova Bugatti Tourbillon.
Un laboratorio
Su di lei ha sperimentato tecnologie che hanno e avranno ricadute su altri modelli ad alte prestazioni con motore a combustione, seppur ibride. L'hypercar ha convinto Volkswagen e Porsche a investire nel progetto, dando a Rimac l'opportunità di aprire la sua divisione Technology: vero "forziere" dell'azienda croata. Un fallimento dal punto di vista commerciale (le persone non trovano emozioni con un'auto elettrica, ha ammesso Mate stesso) eppure un trampolino per dimostrare le proprie capacità. Furbo.  

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