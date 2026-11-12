IL CASO

Gli Usa non andranno in Qatar ai Mondiali Under 17 "per motivi di sicurezza"

Evento in programma dal 19 novembre al 13 dicembre

12 Nov 2026 - 09:11
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Gli Stati Uniti hanno annunciato il ritiro dalla prossima Coppa del Mondo Fifa Under 17 in Qatar, in programma dal 19 novembre al 13 dicembre, per motivi di sicurezza legati alla guerra in Medio Oriente. "Vi scriviamo per informarvi che abbiamo preso la difficile decisione di annullare la preparazione alla Coppa del Mondo e la nostra partecipazione alla competizione", ha dichiarato la federcalcio statunitense in un messaggio inviato ai giocatori.

"Purtroppo, date le attuali circostanze, tra cui l'avviso ai viaggiatori di livello 3 emesso dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti e le direttive rivolte al personale dell'ambasciata e alle loro famiglie, non siamo più in grado di partecipare al torneo", aggiunge la federazione. La guerra in Medio Oriente è iniziata a febbraio con gli attacchi Usa-Israele contro l'Iran, che ha risposto prendendo di mira, tra le altre cose, paesi alleati di Washington nella regione. Da allora, numerosi eventi sportivi in Medio Oriente sono stati annullati, posticipati o trasferiti altrove, come il Master Wta di tennis, che quest'anno si svolge a Indian Wells, in California, e il Gran Premio di Formula 1 a Jeddah (Arabia Saudita). annullato, o ancora la rilocalizzazione del Gp del Bahrein in Malesia. Nelle ultime settimane sono stati annullati anche diversi eventi nella regione, a causa di attacchi quasi quotidiani con missili e droni attribuiti agli Houthi, alleati dell'Iran, diretti contro l'Arabia Saudita.

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