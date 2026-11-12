Tennis: Andreeva rulla Sabalenka e va in semifinale alle Wta Finals

12 Nov 2026 - 09:37
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Una rimonta perentoria, che da un certo punto non ha lasciato nemmeno le briciole ad Aryna Sabalenka. Mirra Andreeva si impone 6-4 6-0 conquistando gli ultimi 8 game consecutivamente ed è la prima qualificata del Gruppo B alle semifinali delle Wta Finals (nel Gruppo A ha già il pass Linda Noskova). La tennista russa, numero tre del mondo, ha vinto il secondo match su due nel torneo, mentre la bielorussa (n.2 Wta) dovrà adesso giocarsi le sue carte contro l'ucraina Elina Svitolina nell'ultima sfida del girone. Già eliminata la ceca Karolina Muchova.

Ultimi video

04:53
La cerimonia degli inni nazionali

La cerimonia degli inni nazionali

01:19
DICH EDOARDO GERMANI SU RUSSO - ELMAGHRABY - CONFERENZA STAMPA 30/11 SRV

Edo Germani (TAF): "Il ritorno di Clemente Russo? Match folle perché…"

00:32
18 MCH ALCARAZ ARRIVA A TORINO 11/11 MCH

Atp Finals, bagno di folla a Torino per Alcaraz

06:04
DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

02:24
DICH MOMO ELMAGHRABY SU CLEMENTE RUSSO - CONFERENZA STAMPA 30/10 SRV

Elmaghraby 'punta' Russo: "Clemente leggenda, ma sarà duro a morire"

02:28
DICH CLEMENTE RUSSO SU INCONTRO - FESTIVAL DELLO SPORT 06/11 SRV

Clemente Russo: "Sto vivendo a pane e pugni"

01:20
Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

Social da pazzi: i video più cliccati di oggi

00:34
ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

02:03
DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

01:58
DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

01:18
DICH SINNER PERIODO SENZA CONTROLLO 10/11 DICH

Sinner: "Sono al simulatore tutto il giorno, mi vedrete dentro una macchina... No, scherzo..."

00:46
MCH PRINCIPE WILLIAM GIOCA A CRICKET SOTTO CASA 10/11 MCH

Il Principe William chiude la strada e gioca sotto casa a cricket

01:28
Umanoidi, ecco l'ultima follia

Umanoidi, ecco l'ultima follia

02:32
MCH CATAPULTA UMANA E RECORD MCH

Record mondiale di... catapulta umana

01:46
Volley: Conegliano è un rullo

Volley: Conegliano è un rullo

04:53
La cerimonia degli inni nazionali

La cerimonia degli inni nazionali

I più visti di Altri Sport

ANTEPRIMA INALPI CI SIAMO ATP FINALS 10/11 SRV

Le grandi emozioni del tennis delle ATP Finals stanno iniziando. E tu sei pronto?

DICH BINAGHI DA SFS 11/11 SRV

Esclusiva Binaghi: "ATP Finals, tifiamo per Cobolli"

DICH SINNER SU COBOLLI, ALCARAZ, ZVEREV E SHELTON DICH

Sinner vota Cobolli: "Era importantissimo avere un italiano a Torino"

18 MCH ALCARAZ ARRIVA A TORINO 11/11 MCH

Atp Finals, bagno di folla a Torino per Alcaraz

DICH SINNER CAHILL SECONDO PADRE 10/11 DICH

Sinner parla di Cahill: "Per me un secondo padre"

Messico, assassinato l'ex giocatore di baseball Enrique Quiñones

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
09:58
Nba: i risultati delle partite disputate nella notte dell'11 novembre
09:37
Tennis: Andreeva rulla Sabalenka e va in semifinale alle Wta Finals
22:01
Basket, Europei donne: l'Italia batte la Slovenia nel girone di qualificazione
20:05
Sci, Vonn: "Ho fatto il nono intervento alla gamba, tutto bene"
18:46
Golf, Dp World Tour 2027: Edoardo Molinari e Cristoni conquistano pass