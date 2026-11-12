Tennis: Andreeva rulla Sabalenka e va in semifinale alle Wta Finals

Una rimonta perentoria, che da un certo punto non ha lasciato nemmeno le briciole ad Aryna Sabalenka. Mirra Andreeva si impone 6-4 6-0 conquistando gli ultimi 8 game consecutivamente ed è la prima qualificata del Gruppo B alle semifinali delle Wta Finals (nel Gruppo A ha già il pass Linda Noskova). La tennista russa, numero tre del mondo, ha vinto il secondo match su due nel torneo, mentre la bielorussa (n.2 Wta) dovrà adesso giocarsi le sue carte contro l'ucraina Elina Svitolina nell'ultima sfida del girone. Già eliminata la ceca Karolina Muchova.