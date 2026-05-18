L'Ucraina sceglie Andrea Maldera: è il primo ct straniero nella storia del Paese

Dopo l'esperienza con l'OM, Maldera non aveva seguito De Zerbi al Tottenham e ora ha l'occasione di una panchina tutta per lui. Per Maldera, tra l'altro, non sarebbe il primo approccio con il calcio ucraino: dal 2016 al 2021 era stato nello staff della nazionale guidata da Andriy Shevchenko (oggi presidente della Federcalcio ucraina), svolgendo un ruolo chiave durante un periodo di costante crescita a livello internazionale. Un'esperienza che ha lasciato il segno nel cuore e sul corpo, tanto che Maldera è diventato il primo ct straniero nella storia del Paese.