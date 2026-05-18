L'Ucraina sceglie Andrea Maldera: è il primo ct straniero nella storia del Paese
Ufficiale: Andrea Maldera firma con l'Ucraina. L'ex vice di De Zerbi è il nuovo commissario tecnico su scelta di Shevchenko
Andrea Maldera, ex assistente di De Zerbi al Brighton e al Marsiglia, è il nuovo ct dell'Ucraina: la Federcalcio ucraina lo ha annunciato ufficialmente oggi, contratto biennale con opzione di rinnovo. L'annuncio su Instagram è arrivato sulle note di "Per sempre sì" di Sal Da Vinci.
Dopo l'esperienza con l'OM, Maldera non aveva seguito De Zerbi al Tottenham e ora ha l'occasione di una panchina tutta per lui. Per Maldera, tra l'altro, non sarebbe il primo approccio con il calcio ucraino: dal 2016 al 2021 era stato nello staff della nazionale guidata da Andriy Shevchenko (oggi presidente della Federcalcio ucraina), svolgendo un ruolo chiave durante un periodo di costante crescita a livello internazionale. Un'esperienza che ha lasciato il segno nel cuore e sul corpo, tanto che Maldera è diventato il primo ct straniero nella storia del Paese.
Il lavoro che lo attende non sarà affatto semplice: l'Ucraina ha fallito la qualificazione al prossimo Mondiale. Fatale la sconfitta per 3-1 nel primo turno dei playoff contro la Svezia di Gyokeres.