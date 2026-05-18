Il Tour de France 2028 partirà da Reims, corsa anticipata per i Giochi

Il Tour de France 2028 partirà da Reims per quattro prime tappe nell'est della Francia: è quanto annunciano gli organizzatori di ASO precisando che l'inizio della Grande Boucle passerà, tra l'altro, da Charleville-Mézières, Epernay, Metz, Thionville e Verdun. Reims si contendeva la candidatura per la partenza del tour con il Lussemburgo. Alla fine, è stata preferita al Granducato, che potrà tuttavia consolarsi con un ''emblematico passaggio'' di quella che sarà la 115/a edizione della gara ciclistica. Nel 2028, causa i Giochi Olimpici di Los Angeles, il Tour de France partirà il 24 giugno per arrivare il 16 luglio a Parigi.