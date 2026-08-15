EUROPEI ATLETICA

Fortunato argento nella mezza maratona maschile di marcia europea a Birmingham

Doppietta azzurra sul podio grazie anche al bronzo di Cosi sulla nuova distanza della specialità del tacco e punta

di Redazione Sprintnews
15 Ago 2026 - 10:54
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Francesco Fortunato ha conquistato la medaglia d'argento nella 21,097 km di marcia maschile degli Europei di Birmingham, al termine di una gara dominata sin dall'inizio dallo spagnolo Paul McGrath che ha preso ben presto un notevole vantaggio, che l'azzurro ha cercato di recuperare senza riuscirci nell'ultima parte della competizione, ma grande impresa anche dell'altro azzurro Andrea Cosi terzo al traguardo per l'ennesima doppietta azzurra di questa edizione dei campionati continentali.

Fortunato ha chiuso alla fine con il tempo di 1h23'36, a 13 secondi dal vincitore autore di 1h23'23, mentre con 1h23'49 Cosi ha anche stabilito il proprio personale sulla distanza, e l'altro azzurro Gianluca Picchiottino si è piazzato quindicesimo in 1h29'14.

LE DICHIARAZIONI DI FORTUNATO

"Sono contento di questa medaglia, ho migliorato il bronzo di Roma, ma non posso negare di essere venuto qui per vincere, anche se sapevo che McGrath era in grande crescita di condizione. Lui è stato molto coraggioso partendo molto presto, e io forse sono partito per riprenderlo un po' tardi, ma va bene così."

LE DICHIARAZIONI DI COSI

"Sono molto felice, era stata sino a oggi una stagione complicata, e questo risultato mi ripaga di tutto. Devo ringraziare Francesco che con la sua azione decisa per cercare di riprendere lo spagnolo mi ha tirato tantissimo per quei 2/3 km che sono stati decisivi per creare la spaccatura sugli altri dietro."

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