Al Museo dell'auto di Torino c'è una mostra sul design di Ferrari

Come un percorso

L'obiettivo della mostra, come suggerisce il nome stesso - "Creative Journeys" - vuole essere un percorso nella mente di un designer automobilistico. Dai bozzetti alle prime rappresentazioni, dai prototipi fino al modello di serie perché dietro lo sviluppo di una Ferrari c'è una genesi complessa e molto più ampia di quanto si pensi.

Undici modelli in esposizione

In ogni caso, non si tratta soltanto di un'esposizione concettuale: alcuni dei modelli - veri e propri - sono visibili. Per la gioia di tutti gli appassionati del Cavallino di Modena. Tra essi ci sono la FXX-K del 2014 (pensata soltanto per un uso in pista), la Daytona SP3 del 2021, la F80 e la 12 Cilindri: due delle più recenti creazioni di Manzoni. Presenti anche LaFerrari del 2013, la Monza SP1, la SF90 Stradale, la 296 GTB e la Purosangue. Chiudono la selezione la SP38 e la P80/C, gli unici esemplari al mondo.