La guerra ferma Mancini: non può rientrare in Qatar. L'Al Sadd lo aspetta ma non c'è una data

Roberto Mancini lascia momentaneamente la panchina dell'Al Sadd. A comunicarlo è stato lo stesso ex ct tramite un comunicato congiunto con il club qatariota pubblicato sui social. "In base a quanto concordato tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato deciso che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la partita di andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare - si legge nella nota -. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a rientrare".