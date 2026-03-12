La guerra ferma Mancini: non può rientrare in Qatar. L'Al Sadd lo aspetta ma non c'è una data
Il tecnico continuerà a guidare a distanza il club di Doha. Intanto i tifosi della Samp lo 'chiamano'
© Getty Images
Roberto Mancini lascia momentaneamente la panchina dell'Al Sadd. A comunicarlo è stato lo stesso ex ct tramite un comunicato congiunto con il club qatariota pubblicato sui social. "In base a quanto concordato tra il nostro allenatore Roberto Mancini e la dirigenza del club, era stato deciso che l’allenatore lasciasse la squadra dopo la partita di andata dell’AFC Champions League Elite a causa di un problema medico familiare - si legge nella nota -. A seguito dei recenti sviluppi nella regione, Mancini è partito come previsto. Tuttavia, a causa della situazione dei voli, non è ancora riuscito a rientrare".
Non si tratta però di un addio definitivo dato che si sta lavorando "per il ritorno del tecnico alla prima opportunità disponibile". Nessuna separazione quindi tra il club del Qatar (è primo in classifica in campionato dopo 17 partite) e il tecnico 61enne che nei giorni scorsi è stato nuovamente accostato alla Sampdoria. Non a caso sono tanti i tifosi della Doria che nei commenti del post in questione premono per un suo ritorno in Liguria per aiutare la Samp, anche quest'anno in zona retrocessione.