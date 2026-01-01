Dakar 2026: tra le moto tutti a caccia del re Sanders

Daniel Sanders, 31 anni, australiano. È lui l’uomo da battere alla Dakar numero 48. Nato e cresciuto nell’entroterra dello stato di Victoria, lontano da riflettori e salotti, Sanders è uno di quelli che preferiscono la polvere al clamore: nella vita privata si occupa della sua fattoria, alleva api, costruisce piste da motocross. Ma quando indossa il casco, il suo mestiere è uno solo: pilota professionista nel Mondiale Rally Raid con KTM.