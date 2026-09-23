Fanalino di coda anche nell'auto: l'Italia sparisce dalla mappa produttiva

Fanalino di coda per pressione fiscale, potere d'acquisto, numero di giovani laureati e adesso anche per la produzione automobilistica. L'Italia è sempre più periferica in un'Europa che sta cercando di trovare il suo posto nel nuovo mondo: tra transizione energetica, chip e intelligenza artificiale, bisogna mantenere la base manifatturiera. Sta sparendo anche quella.

Sempre meno

Il declino dell'industria automotive italiana non è di certo qualcosa di nuovo. Dopo il "picco" di 1 milione di unità l'anno raggiunto negli anni '90 è iniziata una lenta ma inesorabile discesa. Ogni anno è peggiore del precedente e il 2025 ha segnato il record: 237.975 automobili costruite lungo la Penisola (Dati: ACEA). Un disastro, considerando la storia produttiva della quale ci vantiamo e i marchi del Made in Italy che, salvo quelli del lusso, hanno preferito trasferirsi altrove.

Si può fare qualcosa

Gli elementi che hanno portato a questo pessimo risultato sono sempre i soliti: costo dell'energia e del lavoro, eccessiva burocrazia, mancanza di una visione industriale a lungo termine. Eppure in Europa gli esempi virtuosi non mancano, come la Spagna che nel 2025 ha prodotto ben 1.766.325 automobili. Nel corso degli ultimi anni Madrid ha saputo offrire condizioni vantaggiose, e grandi gruppi come Volkswagen hanno deciso di investire.

Germania a sé

Se è vero che la Germania fa storia a sé (oltre 4 milioni di vetture costruite nel 2025), sono molti altri i Paesi europei che fanno meglio di "noi" quando si parla di produzione automobilistica. Francia, Belgio, Romania, Ungheria e Portogallo. Emblematici i casi di Repubblica Ceca e Slovacchia. I due Stati dell'Est sono diventati un vero riferimento per l'industria automotive: a Mlada Boleslav ha sede la Skoda, secondo marchio più venduto d'Europa. In Slovacchia si produce invece oltre 1 milione di vetture l'anno perché qui hanno sede importanti fabbriche (di Audi e Porsche, ad esempio), con una popolazione di 5,4 milioni di abitanti. Dieci volte meno dell'Italia.