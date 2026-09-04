Toyota ha costruito 320 milioni di automobili

Si fa un gran parlare dell'automobile cinese e del suo impatto sui mercati. La capacità produttiva del Dragone eccede di gran lunga la domanda interna, "costringendo" i marchi a esportare verso i mercati più ricchi modelli di ogni tipo: elettriche, ibride; SUV, berline. A essere minacciati sono soprattutto i Gruppi consolidati, i pionieri dell'industria e della rivoluzione su ruote che, in oltre un secolo, hanno scritto questa bellissima storia.

Nessuno come loro

La strada da percorrere non è più dritta e sicura come un tempo: le sfide sono nuove e complesse, e gli avversari capaci e determinati a farsi valere. Guardarsi indietro non serve a sviluppare nuove strategie di adattamento ma è utile per rendersi conto di quanto sia in gioco. Europei, americani, giapponesi e coreani hanno prodotto in un secolo 1,5 miliardi di automobili. Un risultato raggiunto attraverso dieci marchi (poi diventati Gruppi): Toyota (320 milioni), Ford (220 milioni), Volkswagen (200 milioni), Nissan (140 milioni), Honda (130 milioni), Chevrolet (120 milioni), Hyundai (105 milioni), Renault (95 milioni), Fiat (90 milioni), Peugeot (85 milioni).

Fine del dominio?

Un dominio costruito nel corso del tempo che ha generato fiducia e credibilità. A Ford si deve, ad esempio, il primo modello di massa della storia: la "T". Toyota ha motorizzato ogni angolo del mondo. Volkswagen ha esportato la capacità tedesca di costruire motori a combustione interna. E poi design, prestazioni, affidabilità e una rete di concessionari capillare: un'eredità che ha permesso ai grandi nomi di espandersi senza limiti. Oggi la situazione è ben diversa, perché in Cina stanno costituendosi nuove realtà capaci di attrarre talenti e di convincere un pubblico sempre più ampio. Nessuno può sostituire la Storia, ma il posto in una classifica si perde molto facilmente.