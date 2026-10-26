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La nuova Papamobile è una Fiat

Leone XIV viaggerà in Uruguay a bordo di un pick-up Titano da 200 CV

di Redazione Drive Up
26 Ott 2026 - 11:03
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© Ufficio Stampa

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Il Papa viaggerà a bordo di una Fiat Titano pick-up in occasione del suo viaggio in Uruguay, in programma dal 6 all'8 novembre, con tappe a Montevideo, Paysandú e Florida. Una trasferta che lo vedrà a bordo di uno dei veicoli di maggior successo del marchio di Stellantis in sudamerica, capace al contempo di assicurare i severi requisiti richiesti dal Vaticano.
Su misura
Ovviamente, Leone XIV non sederà su una versione di serie: il Titano è stato adeguatamente allestito dalla ditta specializzata Nordex, già partner industriale di Stellantis, che lo ha trasformato in una vera Papamobile. Nel cassone è stato installato un sedile girevole e regolabile in altezza con due poltrone ausiliarie ai lati, tutti rivestiti in pelle bianca. Le fiancate sono aperte, di modo che il Papa possa avere il contatto visivo con i Fedeli, e al posteriore è stata aggiunta una scaletta elettrica per favorire l'accesso.
Trazione integrale e 200 CV
Il Titano è un veicolo robusto costruito su un telaio a longheroni ed equipaggiato con trazione integrale. Un mezzo da lavoro "duro e puro" per assecondare le richieste di un pubblico che vuole affidabilità in ogni condizione di utilizzo ma anche prestazioni. Sotto il cofano c'è un motore 2.2 litri turbodiesel, quattro cilindri da 200 CV di potenza e trasmissione manuale a sei rapporti oppure automatica a otto marce. 

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