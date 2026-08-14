Esistono solo 30 unità di questa supercar

Quando si parla di supercar, viene subito in mente l'Europa con i suoi marchi ricchi di storia. Eppure, anche l'America sa il fatto suo. E se decide di impegnarsi nel compito, il risultato non è poi così male. Czinger è un'azienda che produce automobili potentissime e ultra esclusive. La loro ultima creazione si chiama 21C Spyder e ne esistono soltanto 30.

Velocissima

In realtà, stiamo parlando di una hypercar: una dimensione dove le prestazioni non conoscono pressoché alcun limite. Non si tratta comunque - o almeno, non soltanto - di sbalordire con una scheda tecnica "carica" di numeri. Costruire questo tipo di vetture significa anche sperimentare soluzioni tecniche innovative. Nel caso di Czinger, il loro reparto di ricerca e sviluppo ha ingegnerizzato una nuova generazione di freni. Si chiamano BrakeNode: montante della sospensione, pinza freno e condotti del fluido idraulico, sono in un unico componente.

Per pochissimi

Secondo quanto dichiarato dall'azienda Americana, quest'innovazione consentirebbe di ridurre gli spazi di arresto del 15%. Una buona notizia, considerando che la 21C Spyder ha una potenza complessiva di 1,250 CV. Un valore esagerato, ottenuto grazie alla presenza di un motore 2,88 litri V8 che collabora con altri due propulsori elettrici. L'auto accelera da 0 a 100 km/h in appena 1,9 secondi e può raggiungere la velocità massima di 330 km/h. Il prezzo da spendere per averne una è di - almeno - 2,38 milioni di euro.