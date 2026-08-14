Al Milan tiene banco il caso Maignan, cala ancora la quota della cessione

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase di stallo e, come se non bastassero le difficoltà in entrata, in casa rossonera tiene ancora banco la questione relativa a Mike Maignan. Il rientro posticipato di quattro giorni (e ora previsto per domenica) ha alimentato i dubbi sul futuro del portiere e capitano rossonero, tanto che, secondo i bookie, l'ipotesi di un addio prende sempre più forma. Come riporta Agipronews, infatti, i principali betting analyst propongono a 3,50 la quota della cessione del francese, in netto calo rispetto al 6,00 di pochi giorni fa. L'arrivo di Gerry Cardinale a Milanello, quindi, sembra non bastare per rassicurare gli scommettitori e i tifosi rossoneri sulla permanenza del portiere: a questo punto diventa decisivo il colloquio fissato nei prossimi giorni.