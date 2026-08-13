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Anche McLaren torna al manuale

Il marchio inglese di supercar svelerà alla Monterey Car Week il suo nuovo progetto

di Redazione Drive Up
13 Ago 2026 - 12:27
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© Ufficio Stampa

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Il mondo delle super sportive sembra stare vivendo un periodo di nostalgia per il cambio manuale. Sarà per via della sempre maggiore complessità (leggasi: ibridizzazione) dei motori o delle prestazioni al limite delle possibilità di utilizzo, sta di fatto che la richiesta di un ritorno alla semplicità interessa anche ai clienti. Non si spiegherebbero altrimenti progetti come la Ferrari 12Cilindri Manuale, o la Mclaren M6GT.

Tre pedali
L'annuncio di una nuova McLaren a tre pedali è stato dato direttamente dalla Casa di Woking. Il modello si chiamerà M6GT: un nome che richiama la prima vettura stradale sviluppata da Bruce McLaren. Il breve video pubblicato anticipa poi una data: 14 agosto 2026. Con ogni probabilità, il progetto sarà ufficialmente presentato in California, durante la celebre Monterey Car Week. Difficile - allo stato attuale - intuire se si tratti di un'automobile sviluppata ex novo oppure di un'operazione simile a quella dei "rivali" di Maranello.
Per pochi
Ci sarà da attendere ancora qualche ora affinché ogni dubbio sia fugato. Le indiscrezioni sino a ora emerse, lasciano intendere che la vettura in questione sarà prodotta in una tiratura limitatissima. Forse solo 100 esemplari (e pare che all'interno dell'azienda ci si riferisca al progetto con la sigla "P50"). Per quanto riguarda i motori, la speranza - e non solo - è che sotto il cofano posteriore ci sia il 4.0 litri V8 nella sua forma più autentica. E se non può essere aspirato, almeno che sia privato dell'ibrido

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