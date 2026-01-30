ATLETICA

Tortu riparte dai 60 metri di Magglingen dove 9 anni fa iniziò la sua scalata

Il campione olimpico della 4x100 a Tokyo 2021 testa la propria condizione nell'impianto svizzero dove tolse il record italiano under 20 a Pierfrancesco Pavoni

di Redazione Sprintnews
30 Gen 2026 - 18:14
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Filippo Tortu torna a gareggiare sui 60 metri indoor domani 31 gennaio, a distanza di 3 anni dall'ultima gara disputata nel gennaio 2023 a Stoccolma, nel meeting svizzero di Magglingen non inserito nel circuito mondiale del World Indoor Tour, ma che per lui riveste un significato particolare in quanto nell'unica altra occasione in cui vi corse, il 28 gennaio 2017, tolse a un grande velocista degli anni 80/90, Pierfrancesco Pavoni, il record italiano under 20 sulla distanza di 6"68 risalente al 1982, già nella batteria con 6"67 per poi fissarlo definitivamente nella vittoriosa finale a 6"64.

Per il 27enne velocista lombardo, che vanta un personale di 6"58 sulla distanza risalente al 2019, sarà in ogni caso solo un test per verificare la condizione, a cui farà seguito un impegno ben più prestigioso quale quello del World Indoor Tour Gold di Madrid del 6 febbraio prossimo, ma poi la stagione al coperto dovrebbe interrompersi subito, salvo clamorosi riscontri cronometrici e quindi senza puntare ne agli assoluti di fine febbraio e tanto meno ai mondiali di Torun a metà marzo, per puntare ogni attenzione sulle gare all'aperto che culmineranno con i campionati europei di Birmingham, ad agosto, manifestazione in cui Tortu è stato sui 200 metri argento nella passata edizione di Roma 2024 e bronzo in quella del 2022 a Monaco di Baviera, senza ovviamente dimenticare l'oro con la 4x100 nell'evento romano di due anni fa.

Va ricordato come quella gara del gennaio 2017 sui 60 metri di Magglingen fu per Filippo l'inizio della sua ascesa verso i vertici internazionali della velocità, e di come quell'anno fu per lui contraddistinto anche dal record italiano under 20 sui 100 metri con 10"15, ma soprattutto da un'eccellente prestazione in occasione del suo primo Golden Gala disputato sui 200 metri chiusi in quarta posizione con l'allora personale di 20"34, grazie al quale si guadagnò la qualificazione ai primi mondiali assoluti, disputati poi in agosto a Londra dove raggiunse le semifinali.

© Colombo/Fidal

© Colombo/Fidal

Insieme a Tortu, primo velocista italiano a essere sceso sotto la barriera dei 10 secondi netti sui 100 metri nel 2018 con l'allora primato nazionale di 9"99, ma ricordato in particolare per l'oro olimpico nella 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2021, uno dei suoi compagni di quest'ultima memorabile impresa dell'atletica e dello sport italiano, Fausto Desalu, debutterà a sua volta in stagione domenica 1 febbraio in un meeting nazionale ad Ancona sempre sui 60 metri, dopo 4 anni dalla sua ultima prova sulla distanza che gli valse il personale di 6"67, affrontando tra gli altri due tra i più promettenti giovani velocisti quali Eric Marek reduce dal nuovo personale di 6"65 nel passato fine settimana, e Junior Tardioli che vanta il miglior accredito tra i tre di 6"64.

Anche per il 31enne velocista azzurro di origini nigeriane, grande specialista dei 200 metri sulla cui distanza vanta un personale di 20"08 che ne fa il secondo italiano di sempre nella storia dietro al mito Pietro Mennea, la stagione al coperto dovrebbe essere limitata a poche gare senza obiettivi specifici e tutta l'attenzione sulle prove all'aperto.

© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

tortu
filippo tortu

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Atletica

Monti: "Fiero della grande prova di maturità di Kelly

Simonelli riparte dagli ostacoli con i mondiali di Torun nel mirino

FenomeNadia: Battocletti, una campionessa che non conosce pause

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

Verso l'infinito e oltre: il motto di Alice Leccioli riecheggia al Trofeo Sempione

Aouani firma il nuovo record italiano in maratona: 2h07'16 a Barcellona

Notizie del giorno
Vedi tutti
19:02
Insigne subito convocato per Pescara-Mantova
Insigne al Pescara, è ufficiale
19:01
"Una questione di cuore": il Pescara annuncia il ritorno di Insigne
18:48
Ciclocross: Italia argento mondiale nel Team Relay, oro all'Olanda
18:42
Lazio, Przyborek è arrivato in città: domani le visite mediche
18:39
G.Commisso: "Porteremo la Fiorentina al livello che merita. Paratici? Soddisfatti della scelta"