Tortu riparte dai 60 metri di Magglingen dove 9 anni fa iniziò la sua scalata

Per il 27enne velocista lombardo, che vanta un personale di 6"58 sulla distanza risalente al 2019, sarà in ogni caso solo un test per verificare la condizione, a cui farà seguito un impegno ben più prestigioso quale quello del World Indoor Tour Gold di Madrid del 6 febbraio prossimo, ma poi la stagione al coperto dovrebbe interrompersi subito, salvo clamorosi riscontri cronometrici e quindi senza puntare ne agli assoluti di fine febbraio e tanto meno ai mondiali di Torun a metà marzo, per puntare ogni attenzione sulle gare all'aperto che culmineranno con i campionati europei di Birmingham, ad agosto, manifestazione in cui Tortu è stato sui 200 metri argento nella passata edizione di Roma 2024 e bronzo in quella del 2022 a Monaco di Baviera, senza ovviamente dimenticare l'oro con la 4x100 nell'evento romano di due anni fa.