LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher: celebrazione di una leggenda, anzi due
Una Rossa tutta di mattoncini che mette d'accordo tutti: giovani, adulti, collezionistidi Redazione
© LEGO Press Office
LEGO celebra una delle grandi epopee della Formula 1 moderna lanciando il modellino della straordinaria Ferrari F2004 Michael Schumacher LEGO Icons, un tributo al leggendario asso tedesco (sette volte campione del mondo tra il 1998 e il 2004) e alla sua monoposto più iconica, al cui volante Michael conquistò ventidue anni fa il suo ultimo titolo iridato al termine di una stagione dominata dall'inizio alla fine. Dotato di sterzo funzionante, pneumatici slick scanalati e un dettagliato motore V10, nella sua versione finale il modello poggia su un espositore che riporta dettagli del veicolo e statistiche del Mondiale 2004.
© LEGO Press Office
Il set è completato dalla cosiddetta "minifigure" di Michael Schumacher, dotata di casco, trofeo del vincitore ed espositore in stile podio con immagine stampata e con una citazione del pilota che contiene il motto "Keep Fighting", con il quale ancora oggi milioni di fans incoraggiano idealmente Shumacher, vittima ormai più di tredici anni fa di un gravissimo incidente sulle piste da sci della stazione di sport invernali di Meribel, in Francia.
"I've always believed that you should never ever give up and that you should keep fighting, even when ther's only a slightest chance"
"Ho sempre creduto che non si deve mai e poi mai arrendersi e che si deve sempre continuare a lottare, anche quando rimane solo una piccolissima possibilità"
© Getty Images
La Ferrari F2004 viene ancora oggi considerata una delle auto più riuscite che abbiano mai corso in Formula 1, nonché la più vincente realizzata dalla Scuderia di Maranello. Nel corso del Mondiale di ventidue anni fa, la Ferrari oggi riprodotta con i mattoncini LEGO si aggiudicò ben 15 dei 20 Gran Premi in calendario (tredici lo stesso Schumacher - con una striscia irripetibile di dodici successi nei primi tredici GP - due con Rubens Barrichello), mettendo a segno anche dodici doppiette e 12 pole positions (otto firmate dal tedesco, quattro dal brasiliano), conquistando con larghissimo anticipo (oltre a quello Piloti naturalmente) anche il titolo riservato ai Costruttori.
Pensata per gli appassionati della Formula Uno e per i collezionisti di merchandising del Mondiale, la F2004 by LEGO può essere anche assemblata con l’app LEGO Builder che permette di ingrandire, ruotare in 3D, e tenere traccia dell'avanzamento del lavoro seguendo le istruzioni digitali passo passo. Il set è composto di 735 pezzi e misura 7 centimetri di altezza, 32 di lunghezza e 13 di larghezza.
© LEGO Press Office