LEGO Icons Ferrari F2004 Michael Schumacher: celebrazione di una leggenda, anzi due

Pensata per gli appassionati della Formula Uno e per i collezionisti di merchandising del Mondiale, la F2004 by LEGO può essere anche assemblata con l’app LEGO Builder che permette di ingrandire, ruotare in 3D, e tenere traccia dell'avanzamento del lavoro seguendo le istruzioni digitali passo passo. Il set è composto di 735 pezzi e misura 7 centimetri di altezza, 32 di lunghezza e 13 di larghezza.