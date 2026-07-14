Strategie

Volkswagen valuta l'addio dei SUV coupé e della Porsche Taycan

I tagli alla produzione previsti potrebbero riguardare le varianti di carrozzeria e la sportiva elettrica

di Redazione Drive Up
14 Lug 2026 - 08:00
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L'obiettivo di tornare a essere profittevoli è vitale per Volkswagen. La crisi peggiore della sua storia, coincide con la necessità di riorganizzare un apparato produttivo sovradimensionato - ormai - rispetto alla reale domanda di mercato. Il management del Gruppo ha dichiarato che nei prossimi mesi la gamma prodotto sarà razionalizzata. I modelli a rischio sarebbero una decina.
Tra berline e SUV
Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla tedesca Bild, Wolfsbrug avrebbe già individuato alcune automobili che concluderanno la propria carriera nei prossimi mesi. Tra queste, la berlina Jetta e il SUV Taos, entrambe disponibili per il mercato statunitense ma lontane dalle preferenze dei consumatori. In Europa, a rischio ci sarebbero le versioni Sportback di Audi Q5 e Q6. Il quotidiano tedesco anticipa che anche la Skoda Fabia potrebbe terminare la sua carriera. Le compatte a benzina non ibride sono difficili da rendere profittevoli.
Sportive elettriche
Porsche sarà coinvolta nel grande piano di ristrutturazione. L'elettrica Taycan potrebbe salutare tra mille difficoltà: le vendite continuano ad andare a rilento rispetto alle previsioni iniziali. Qualche mese fa, sembrava che il marchio di Zuffenhausen si fosse deciso al ritorno delle 718 con motore a combustione. Dietrofront: la prossima generazione - almeno secondo quanto anticipato dal quotidiano - sarà soltanto elettrica. In dubbio anche alcune versioni di Cayenne a benzina; confermata - in teoria - la Macan termica.

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