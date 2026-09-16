Basket: Milano-Bologna è sempre derby, botta e risposta tra dirigenti

Si scalda la Supercoppa Italiana, a pochi giorni dalla semifinale tra Armani Milano e Costa Bologna, con uno scambio di battute tra dirigenti. "Noi non parliamo mai delle altre squadre e non vogliamo farlo. Credo che per ogni società debba parlare la propria storia. La storia dice che l'Olimpia Milano è un club che esiste da novant'anni, con un'unica matricola, e che ha vinto 32 scudetti". È la risposta del gm dell'Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, a margine della presentazione della nuova partnership con TeamSystem, alle parole del patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, che pochi giorni fa aveva dichiarato: "Io dico che la Virtus è la società più iconica d'Italia, la più importante, la più conosciuta in tutto il mondo come squadra di basket italiana. Abbiamo vinto due Euroleghe, abbiamo il maggior numero di tifosi da un sondaggio della Gazzetta dello Sport. Faccio un esempio dell'Olimpia Milano, ha solo 350.000 tifosi".