Basket: Milano-Bologna è sempre derby, botta e risposta tra dirigenti

16 Set 2026 - 18:25
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Si scalda la Supercoppa Italiana, a pochi giorni dalla semifinale tra Armani Milano e Costa Bologna, con uno scambio di battute tra dirigenti. "Noi non parliamo mai delle altre squadre e non vogliamo farlo. Credo che per ogni società debba parlare la propria storia. La storia dice che l'Olimpia Milano è un club che esiste da novant'anni, con un'unica matricola, e che ha vinto 32 scudetti". È la risposta del gm dell'Olimpia Milano, Christos Stavropoulos, a margine della presentazione della nuova partnership con TeamSystem, alle parole del patron della Virtus Bologna, Massimo Zanetti, che pochi giorni fa aveva dichiarato: "Io dico che la Virtus è la società più iconica d'Italia, la più importante, la più conosciuta in tutto il mondo come squadra di basket italiana. Abbiamo vinto due Euroleghe, abbiamo il maggior numero di tifosi da un sondaggio della Gazzetta dello Sport. Faccio un esempio dell'Olimpia Milano, ha solo 350.000 tifosi".

Il riferimento di Stavropoulos alla matricola riguarda il 2003: la Fip revocò l'affiliazione alla Virtus per il famoso cosiddetto 'lodo Becirovic'. Secondo una ricerca dello scorso anno di Gfk, l'Olimpia Milano ha 1,1 milioni di tifosi in Italia, sesto club sportivo e primo non calcistico.

Ultimi video

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

00:51
DICH MUSETTI SU JUVE 16/9 DICH

Musetti pessimista ma non troppo sulla sua Juve: "Spalletti sa quello che deve fare"

01:15
DICH MUSETTI SU SOGNO ATP FINALS 16/9 DICH

Musetti: "Anno difficile e pieno di infortuni ma sogno le Finals"

00:22

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

02:26
beast

Russell Crowe porta le MMA e l'ottagono al cinema: il trailer di Beast

01:34
Torneo di Viareggio

Torneo di Viareggio

01:30
EA7 World Legends Tour

EA7 World Legends Tour

01:45
DICH BUONFIGLIO SU MALAGO' DICH

Buonfiglio su "caso" Malagò: "Ci muoveremo con cautela"

00:34
MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

02:00
DICH PELLACANI GIORNATA SPORT ITALIANO DICH

Pellacani: "Ho messo a fuoco le 5 medaglie"

01:39
DICH DE SANTIS PRES PARALIMPICO DICH

De Santis: "Siamo un esempio. Un'atleta lo è a prescindere"

02:12
DICH DERKACH SPORT ITALIANO MONDO DICH

Daryia Derkach: "La mia una stagione fantastica"

01:00
Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

01:32
Tamberi in cima al mondo

Tamberi in cima al mondo

02:15
MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

00:58
MCH SHELTON SECONDO FINALISTA US OPEN MCH

Us Open: Shelton batte Tiafoe e la fatica e va in finale

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER SI ALLENA DA PIATTI MCH

Riecco Sinner: Jannik si allena a Montecarlo

MCH ZVEREV TRIONFO US OPEN 14/9 MCH

Zverev vince gli US Open, ma... non se ne accorge: gli highlights

Il clamoroso ritorno

Il clamoroso ritorno

Le atlete contro Sydney Sweeney: il video che ha fatto esplodere la bufera social

DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

MCH MATTARELLA CON NAZIONALE VOLLEY MCH

Volley: Mattarella saluta la Nazionale dopo la vittoria contro la Svezia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:33
MotoGP, Marc Marquez: "Sfruttare al massimo questo momento"
18:31
MotoGP, Bagnaia: "Non mi arrendo, dobbiamo lavorare con la squadra"
18:25
Basket: Milano-Bologna è sempre derby, botta e risposta tra dirigenti
17:42
Dalla ginnastica alla danza, fino alle pagine di "Aliena": arriva il memoir di Giulia Staccioli
17:31
Tennis, Djokovic annuncia il rientro: "Felice di giocare a Pechino"