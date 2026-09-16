MotoGP, Bagnaia: "Non mi arrendo, dobbiamo lavorare con la squadra"

16 Set 2026 - 18:31
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Francesco Bagnaia arriva in Austria dopo il disastro di Misano e la polemica del dopo corsa, anche se il piemontese della Ducati sembra pensare solo alla pista. "A Misano non è stato facile concludere il weekend con una caduta davanti a tutti i tifosi, ma dobbiamo continuare a lavorare insieme alla squadra. L'Austria è un tracciato dove storicamente Ducati ha sempre saputo fare la differenza e dove in passato ho ottenuto grandi risultati. Non ci arrendiamo e continuiamo a spingere per tornare a essere protagonisti”, ha detto.

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