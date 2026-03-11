Mezza maratona, aperte le iscrizioni per la Stralivigno

Stralivigno è molto più di una gara: è un ponte tra amatori e professionisti, tra chi ama correre per passione e chi affronta la distanza con spirito competitivo. Un vero e proprio punto d’incontro per tutti, che a Livigno trova la sua espressione più alta e coinvolgente. È possibile partecipare sia individualmente sia nella formula della staffetta a coppie, un format che invita a condividere lo sforzo, il respiro della corsa e l’emozione di tagliare il traguardo insieme.



Le iscrizioni sono aperte da oggi con una quota promozionale di €35 per la gara individuale e di €45 a coppia per la staffetta, valida fino al 20 marzo. Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 15 luglio 2026.