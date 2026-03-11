Mezza maratona, aperte le iscrizioni per la Stralivigno

11 Mar 2026 - 15:18
© Livigno NEXT

© Livigno NEXT

Apre ufficialmente oggi la finestra per le iscrizioni alla Stralivigno, la classica mezza maratona estiva che torna per la sua ventiseiesima edizione trasformando Livigno in un luogo di energia, condivisione e sfida sportiva. L’appuntamento è per sabato 18 luglio, quando alle ore 16:00 prenderà il via la gara principale di 21 km attraverso sentieri e tratti panoramici che raccontano la bellezza alpina di una valle che da sempre vive lo sport come elemento identitario di ogni stagione, per 365 giorni all’anno.

Stralivigno è molto più di una gara: è un ponte tra amatori e professionisti, tra chi ama correre per passione e chi affronta la distanza con spirito competitivo. Un vero e proprio punto d’incontro per tutti, che a Livigno trova la sua espressione più alta e coinvolgente. È possibile partecipare sia individualmente sia nella formula della staffetta a coppie, un format che invita a condividere lo sforzo, il respiro della corsa e l’emozione di tagliare il traguardo insieme. 

Le iscrizioni sono aperte da oggi con una quota promozionale di €35 per la gara individuale e di €45 a coppia per la staffetta, valida fino al 20 marzo. Le iscrizioni online resteranno aperte fino al 15 luglio 2026.

La manifestazione si snoda in un percorso suggestivo di 21 km che, partendo dall’Aquagranda, il Centro di Preparazione Olimpica che accompagna atleti di ogni disciplina per tutto l’anno, nonché la sede di Casa Italia durante i recenti Giochi Olimpici Invernali, invita i partecipanti ad attraversare e ammirare l’intera valle, sorretti dai propri passi e dalla propria determinazione. 

L’evento si arricchisce anche della MiniStralivigno, dedicata ai più piccoli, e di un’area expo, lo Stralivigno Village, con esposizioni, attività e momenti di incontro, perché ogni edizione sia un’esperienza da vivere a 360 gradi. 

In un’estate che segue l’indimenticabile stagione dei Giochi Olimpici, Livigno conferma così la sua vocazione sportiva, lunga tutto l’anno e che abbraccia ogni stagione, una località dove allenamento, natura e comunità si intrecciano per restituire a ciascun atleta, e a chi corre per il gusto di farlo, un’esperienza autentica e inclusiva. Qui, dove l’orizzonte diventa percorso, Stralivigno è l’invito a scrivere una nuova pagina di fatica, bellezza e condivisione.

Per informazioni e iscrizioni: www.stralivigno.it.

