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Due bimbi scavano in giardino e trovano una Ferrari

Un episodio incredibile avvenuto nel 1978 a Los Angeles, sottoterra una Dino 246 GTS

di Tommaso Marcoli
10 Ott 2026 - 08:03
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Come lo spieghi a tuo papà che hai trovato una Ferrari sotterrata in giardino? Possiamo solo immaginare lo stupore dei due bambini che, nel 1978, giocando con secchiello e paletta, s'imbattono improvvisamente in qualcosa di molto duro. A tal punto da non riuscire a proseguire con il loro scavo. Non resta che chiamare gli adulti, che non possono credere ai loro occhi.
Una storia nascosta
La prima cosa da fare, intuito che quello fosse il tettuccio di un'automobile, è avvisare le autorità. Sul posto giunge lo sceriffo con una pattuglia e una ditta specializzata. Non ci vuole molto per scoprire che quella sotterrata nel giardino di casa è una Ferrari Dino 246 GTS del 1974: sportiva a motore posteriore centrale di Maranello. L'autore dell'insolita opera di d'ingegneria civile ha avuto la premura di avvolgerla in teli di plastica e tappeti che, uniti a un triennio di siccità, ne preservano aspetto e meccanica.
Furto e insabbiamento
I controlli dei registri di Polizia hanno riavvolto il nastro della vicenda fino all'ottobre 1974, quando la vettura è stata acquistata nuova di zecca. Soltanto due mesi dopo, però, il proprietario ne ha denunciato il furto incassando il premio dell'assicurazione. La dinamica è dunque chiara: un falso furto orchestrato per truffare la compagnia assicurativa, peccato che poi nessuno sia più tornato a prendersi la macchina da sottoterra. Una volta recuperata, la Dino è stata sottoposta a un restauro ed è l'orgoglio del suo nuovo proprietario, che la esibisce nei concorsi d'eleganza di mezza America con una targa irresistibile "DUG UP": riesumata.

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