Maxi sequestro di 90 supercar a un truffatore

Collezionare automobili sportive è il sogno di molti appassionati, ma è un'attività che richiede molto denaro e, quindi, alla portata di poche persone. Clayton Loyd Illey è un imprenditore di 41 anni originario del Texas che si è messo in garage la bellezza di 90 supecar di ogni tipo: dalle muscle car americane ai V12 italiani. Peccato, però, che i soldi utilizzati derivassero da truffe.

In galera

Il giovane texano è stato condannato il primo ottobre 2026 a 13 anni di carcere per frode telematica e furto d'identità aggravato. Reati molto gravi che hanno comportato anche la rinuncia ai veicoli acquistati con, evidentemente, proventi di attività illegali. Illey gestiva una società assicurativa chiamata Clayton Texas Legacy Insurance Group, con cui offriva coperture per auto, casa e vita. L'accusa sostiene che l'imprenditore incassasse i soldi dei premi assicurativi senza attivare le polizze richieste.

Che collezione

Le ingenti somme sottratte ai suoi clienti erano utilizzate anche per acquistare automobili. Tra quelle "scelte" da Clayton figurano una Lamborghini Aventador del 2012, una Huracan del 2015, due Ferrari 488 del 2016 e del 2018, una Viper del 2014 e una Porsche Taycan del 2021. Nella lista di vetture confiscate ci sarebbero anche una Maserati MC20, una Toyota Tundra e una Jeep Gladiator. Tutti modelli che potrebbero presto andare all'asta.