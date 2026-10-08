Com'è nata la Ferrari Luce? Da un consiglio di Jeff Bezos

Come vi aspettereste sia nata la prima Ferrari elettrica? Probabilmente con tutta la direzione riunita a discutere di quale potrebbe essere il percorso migliore per non far rimpiangere il motore V12 aspirato. Magari seduti al ristorante "Il Cavallino", dove il Drake era solito pranzare. Invece, no, niente di tutto ciò: l'idea è nata dopo una passeggiata con Jeff Bezos.

Il suo consiglio

Sì, parliamo proprio del fondatore di Amazon. Nel 2016 John Elkann (Presidente Ferrari) e Bezos erano intenti a camminare finché, a un certo punto, l'imprenditore tech ha suggerito qualcosa: "Non so nulla di automobili, ma so molto di innovazione e penso che tu debba riflettere seriamente sulla costruzione di una Ferrari elettrica". Fu la scintilla, ha dichiarato Elkann sul palco della manifestazione Wave, organizzata da Vento: piattaforma dedicata alle startup italiane di Exor.

Servivano anni

Sono serviti anni prima che il progetto si concretizzasse. Durante il Covid, con Jony Ive ormai fuori da Apple, Elkann ha iniziato "a chiedergli consigli su come avremmo dovuto pensare in Ferrari". La decisione di affidarsi al suo studio di design, LoveFrom, è stata una logica conseguenza. Un percorso iniziato con la ricerca e lo studio della storia del Cavallino Rampante e proseguito con i primi bozzetti che portarono alla nascita di Luce. La prima elettrica, forse non l'ultima. Chissà.