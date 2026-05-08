Draco Malfoy guida una Cupra

Cupra lancia una nuova campagna pubblicitaria, intitolata "The Chosen One", e sceglie come protagonista un volto d'eccezione: l'attore britannico Tom Felton, celebre in tutto il mondo per aver interpretato Draco Malfoy nella saga di Harry Potter. La narrazione punta tutto sul concetto di destino e connessione profonda, traendo ispirazione diretta da uno dei momenti più iconici del cinema: la scena in cui la bacchetta sceglie il mago nel negozio di Ollivander.

Magico

Nella rilettura contemporanea proposta dal brand, non è più il mago a essere scelto, ma il guidatore. Nel cortometraggio di due minuti che fa da cuore alla campagna, Felton esplora diverse opzioni alla ricerca del "match" perfetto, finché non scatta quella scintilla irrazionale che lo mette al centro dell'esperienza. È il volante, infine, a selezionare il suo conducente, trasformando un riferimento culturale condiviso in una storia di identità e appartenenza.

Su misura

La campagna non si limita a un singolo modello ma abbraccia l'intera gamma ICE (motori termici) e PHEV (ibridi plug-in) del marchio, includendo Terramar, Formentor e Leon. Secondo Patrick Sievers, Global Head of Marketing, l'uso di un protagonista come Felton permette di connettersi con il pubblico attraverso una memoria culturale potente, sfidando le convenzioni della comunicazione automobilistica tradizionale.