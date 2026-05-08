Di Francesco: "Serve un Lecce di altissimo livello per far male alla Juve"

Sull'eventualità di risparmiare i calciatori diffidati in questo infuocato rush finale, Di Francesco è esplicito: "Non faccio calcoli - ammette -. La partita più importante è quella di domani contro la Juve. I calcoli lo lascio agli altri, e devo pensare a schierare la formazione migliore che possa far male all'avversario". Un Cheddira per la volata salvezza: "E' un giocatore che in gara dà l'anima - sottolinea l'allenatore -. Ha dovuto ritrovare la condizione perché a Sassuolo non giocava molto, integrandosi sempre più". Infine un passaggio sul calendario da qui a fine campionato, con la Cremonese antagonista dei giallorossi per evitare di scivolare in B: "Non ho pensato se giocavamo prima o dopo di loro, ma sono focalizzato sulla gara contro la Juve. Abbiamo bisogno del gol e per farlo dobbiamo restare concentrati su noi stessi, e non pensare a quanto faranno gli altri", conclude Di Francesco.