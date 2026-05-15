Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica e strappa il pass per gli Assoluti

L'avventura di Bebe Vio nell'atletica paralimpica è iniziata. Al centro sportivo delle Fiamme Azzurre a Casal del Marmo è andato in scena il debutto della campionessa azzurra plurimedagliata nella scherma paralimpica. Vio è stata impegnata nella prima prova territoriale interregionale dei Campionati di Società Fispes e della Coppa Italia Lanci 2026, riservata alle regioni Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania.