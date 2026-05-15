Bebe Vio debutta nell'atletica paralimpica e strappa il pass per gli Assoluti
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L'avventura di Bebe Vio nell'atletica paralimpica è iniziata. Al centro sportivo delle Fiamme Azzurre a Casal del Marmo è andato in scena il debutto della campionessa azzurra plurimedagliata nella scherma paralimpica. Vio è stata impegnata nella prima prova territoriale interregionale dei Campionati di Società Fispes e della Coppa Italia Lanci 2026, riservata alle regioni Lazio, Umbria, Toscana, Abruzzo e Campania.
L'azzurra, all'esordio nel mondo dell'atletica paralimpica, ha chiuso i 100 metri T62 tagliando il traguardo in 14.75 e 1049 punti. Un risultato che le permette di ottenere il minimo di partecipazione ai campionati Assoluti, in programma a Grosseto il 4 e 5 luglio 2026. Bebe Vio sara' dunque tra le corsie dello stadio Zecchini per la sua prima rassegna tricolore.