Dati

Un 2025 da record per DR

L’offerta multitecnologica resta ampia, ma è la scelta convinta del bi-fuel benzina/GPL ad aver premiato il gruppo, diventata nel tempo un vero pilastro industriale e commerciale

di Redazione Drive Up
19 Gen 2026 - 12:13
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

La direzione intrapresa da DR fin dall’inizio sul fronte del bi-fuel si è rivelata vincente. Il sistema Thermohybrid ha consentito di valorizzare la tecnologia benzina/GPL in modo strutturale e non occasionale, tanto che l’80% delle immatricolazioni complessive (nel 2025 pari a 34.286 unità) del gruppo è oggi rappresentato proprio da questo tipo di alimentazione.
Un 2025 di successo
Una scelta confermata anche dai numeri di mercato. DR 5.0 e DR 6.0 figurano nella Top 10 italiana delle auto a GPL, dimostrando come la combinazione tra costi di esercizio contenuti e semplicità tecnica continui a incontrare il favore dei clienti. Un successo che si riflette anche nei risultati economici: il fatturato cumulato delle aziende del gruppo ha raggiunto la cifra record di 1,3 miliardi di euro, segnando un traguardo significativo nei vent’anni di presenza sul mercato.
Pronti per l'Euro 7
Nel corso dell’ultimo anno, DR Automobiles Groupe ha lavorato soprattutto dietro le quinte, concentrandosi su strategie di sviluppo e sui complessi processi di omologazione Euro 7. Il post-vendita è stato profondamente riorganizzato con un management completamente nuovo e con l’introduzione di un sistema operativo dedicato alla gestione dei ricambi, mentre la capacità produttiva è stata rafforzata grazie a un nuovo impianto automatizzato che affianca quello inaugurato appena due anni fa.
Verso l'Europa
Lo sguardo è ora rivolto al 2026, anno in cui è previsto un deciso potenziamento della presenza internazionale. Dopo i primi passi in Spagna, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia, una divisione dedicata seguirà l’ingresso in mercati chiave come Belgio, Francia e Germania. Un’espansione che conferma l’ambizione di DR Automobiles Groupe di trasformare una crescita nazionale in un progetto europeo strutturato.

