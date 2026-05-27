Incontri

Dove e come vedere la Ferrari Luce dal vivo

Il Cavallino accende i riflettori sulla Ferrari Luce alla Vela di Calatrava per un battesimo storico

di Redazione Drive Up
27 Mag 2026 - 16:29
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© Ufficio Stampa

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Dopo il debutto istituzionale davanti al Presidente della Repubblica e la presentazione ufficiale nella Capitale, la nuova Ferrari Luce si prepara a mostrarsi dal vivo e gratuitamente al grande pubblico. Sabato 30 maggio, la prima vettura cento per cento elettrica del Cavallino Rampante sarà la protagonista assoluta di un grande evento immersivo allestito nella suggestiva e avveniristica cornice della Vela di Calatrava.
Momento di rottura
Il percorso espositivo è stato concepito come un viaggio multisensoriale. I visitatori potranno toccare con mano le innovazioni tecnologiche che hanno richiesto la registrazione di ben 60 brevetti industriali e osservare da vicino la complessa architettura a quattro motori indipendenti da 1050 cavalli complessivi. Al termine dell'esperienza tecnica, il pubblico sarà guidato in una galleria storica che raccoglie i modelli più iconici del marchio.
Come registrarsi
L'accesso all'evento di sabato 30 maggio sarà totalmente gratuito ma subordinato alla prenotazione obbligatoria di un voucher online, con fasce orarie d'ingresso selezionabili tra le 16:30 e le 22:30. Un'opportunità imperdibile per giudicare dal vivo, al di là degli schermi e delle polemiche nate sul web, la vettura che ha l'ardito compito di traghettare il mito della rossa nella nuova era della mobilità a zero emissioni.

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