Donald Trump ha un nuovo SUV presidenziale

A Davos, tra vertici politici e passerelle internazionali, Donald Trump si è mosso a bordo di nuovi SUV Cadillac appena entrati nella flotta del Secret Service. Non è un dettaglio marginale: il marchio di lusso di General Motors riafferma il proprio ruolo come simbolo della mobilità presidenziale statunitense, in una fase di rinnovamento profondo dei mezzi destinati alla sicurezza del Presidente USA.

Massima sicurezza

I veicoli utilizzati sembrano versioni blindate della Cadillac Escalade, adattate alle esigenze operative dei Servizi Segreti. L’agenzia ha confermato l’introduzione dei nuovi SUV senza entrare nei dettagli tecnici - ovviamente - ma ha ribadito il valore di una collaborazione storica con General Motors. Una scelta che nasce anche da un confronto diretto tra Trump e la CEO di GM, Mary Barra, e che ha portato a incontri tecnici - secondo la Reuters -negli stabilimenti del gruppo in Michigan per definire i futuri standard dei SUV della scorta.

Un grande ritorno

Il ritorno di Cadillac nella mobilità quotidiana del presidente si inserisce in un quadro più ampio, che comprende lo sviluppo della prossima generazione della limousine presidenziale (la celebre The Beast) e il progressivo aggiornamento dell’intera flotta di sicurezza. Il SUV Cadillac diventa il volto più visibile di questa transizione: meno cerimoniale, più operativo, ma sempre carico di valore simbolico. Un’icona americana che, ancora una volta, accompagna il Potere nei suoi spostamenti.