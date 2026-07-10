La nuova Jaguar scende in pista

Jaguar ha sfruttato la passerella del Goodwood Festival of Speed 2026 per la prima uscita in movimento della Type 01. Sulla celebre cronoscalata inglese, la gran turismo elettrica ha sfilato ancora con le camuffature ufficiali, destinate a cadere definitivamente solo a ottobre in occasione del lancio globale.

Enorme

La Type 01 apre il nuovo corso stilistico del marchio con proporzioni extralarge: la lunghezza si attesta sui 5,2 metri, mentre il peso stimato supera le 2,5 tonnellate a causa dell'architettura a batterie e dei pesi legati alla categoria del veicolo. Valori che allontanano la vettura dal concetto di sportiva pura e la posizionano come passista da lunghi viaggi, focalizzata su comfort e abitabilità.

Potente

Sotto il profilo tecnico, la vettura adotta una configurazione da hypercar. La spinta è affidata a tre motori elettrici capaci di erogare complessivamente 1.000 CV di potenza e 1.300 Nm di coppia istantanea. Il powertrain è alimentato da un pacco batterie da 120 kWh, che dichiara un'autonomia fino a 692 chilometri. Il sistema di ricarica supporta potenze fino a 350 kW, riducendo i tempi di sosta per il ripristino dell'energia.