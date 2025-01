Defender ha scelto OCTA per la Dakar 2026

"Partecipare alla Dakar con la Defender sarà una sfida incredibilmente emozionante - ha dichiarato James Barclay, Managing Director di JLR Motorsport - la nostra vision per il futuro includeva già la partecipazione a rally-raid di veicoli di serie. Ora abbiamo la piattaforma giusta per dimostrare in modo autentico le capacità della Defender nella più grande sfida del motorsport fuoristrada. Davanti a noi c'è un anno di preparazione, test e apprendimento per essere pronti per la Dakar 2026. Il team è già a buon punto e non vediamo l'ora di competere sia alla Dakar che al W2RC, gli eventi fuoristrada più duri del mondo.”