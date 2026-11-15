Hojlund demolisce il Portogallo ed esulta come l'idolo CR7. Poi lo omaggia sui social

15 Nov 2026 - 11:16
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© instagram

© instagram

Una notte di gloria per Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli è stato grande protagonista nella vittoria della sua Danimarca in Portogallo per 1-4 con una doppietta e un gol annullato. Nella serata dedicata al tributo dei tifosi portoghesi a Cristiano Ronaldo, Hojlund ha replicato l'esultanza di CR7 in faccia ai 25mila dello stadio Municipale di Braga. Istantanea poi prontamente postata sui social: "Penso che l'unica caption appropriata qui sia siuuuu" (l'iconico urlo di Cristiano, ndr), il testo con cui il classe 2003 ha accompagnato la foto. 

Portogallo, dalle coreografie alle maglie dei giocatori: che tributo per CR7

1 di 13
© IPA
© IPA
© IPA

© IPA

© IPA

Ultimi video

01:18
Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

00:53
MCH NAZIONALE ALL'HEYSEL PIU AMPIA 14/11 MCH

La Nazionale rende omaggio alle vittime dell'Heysel

01:34
DICH SCALVINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Scalvini: "Partita importante per la qualificazione, ci siamo preparati al meglio"

01:19
DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

01:37
MCH WALK AROUND ITALIA A BRUXELLES 14/11 MCH

Walk around degli azzurri a Bruxelles in vista della sfida al Belgio

00:31
Gli ottavi di finale di Coppa Italia: da martedì 1 dicembre

Gli ottavi di finale di Coppa Italia: da martedì 1 dicembre

02:45
MCH ALLENAMENTO RONALDINHO COL RAVENNA 14/11 MCH

Ronaldinho dà spettacolo in allenamento, a Ravenna è già mania

01:35
DICH OTO DE KETELAERE 14/11 SRV

"De Ketelaere: "Proveremo a vincere contro un'Italia forte e consapevole"

01:47
Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

Conceicao e Nico: la Juve recupera gli esterni

01:24
Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

Tra infortuni ed Nfl: la sosta piena di Chivu

01:58
Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

Milan, parla Gabbia: "Puntare in alto"

01:44
La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

05:35
DICH GABBIA EVENTO MILAN DICH

Gabbia: "Vorrei tornare presto ma non voglio forzare i tempi"

02:29
Ciao Toni: Sportmediaset saluta Capuozzo

Ciao Toni: Sportmediaset saluta Capuozzo

00:20
mch ronaldinho atterrato

Ronaldinho, le immagini dell'arrivo a Forlì: domenica l'esordio con il Ravenna

01:18
Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

Mercato Milan: tutto su Inacio, sogno Tresoldi

I più visti di Calcio

ONE TO ONE MANCINI POST ITA-FRA 12/11 DICH

Mancini: "Dopo la distrazione del gol preso abbiamo giocato bene. Il rigorista era Pio"

DICH MANCINI ONE-TO-ONE 14/11 DICH

Mancini: "Dobbiamo giocare per vincere, questo vogliamo. Dobbiamo fare quello che abbiamo provato in allenamento""

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

Sogno Juve: Sizou allenatore, Alex presidente

MANCINI SUI GIOVANI DA CONFERENZA PRE FRANCIA 11/11 DICH

Mancini: "Spazio ai giovani anche quando le partite conteranno di più"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

La carica di Cardinale: "Milan, non venderò!"

Pio, doppietta da 8. Che bravo Cambiaghi, male Gigio e Seba Esposito

Calcio ora per ora
Vedi tutti
11:57
Roma, Sabatini e il retroscena sul rapporto Gasp-Massara: "L'avesse fatto a me lo prendevo a pugni"
11:16
Hojlund demolisce il Portogallo ed esulta come l'idolo CR7. Poi lo omaggia sui social
11:15
Serie A: prossimo turno e classifica
10:39
"Grazie capitano", standing ovation per Ronaldo al settimo minuto di Portogallo-Danimarca
10:00
Romario durissimo con Ancelotti: "Basta così, vattene"