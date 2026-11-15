Hojlund demolisce il Portogallo ed esulta come l'idolo CR7. Poi lo omaggia sui social

Una notte di gloria per Rasmus Hojlund. L'attaccante del Napoli è stato grande protagonista nella vittoria della sua Danimarca in Portogallo per 1-4 con una doppietta e un gol annullato. Nella serata dedicata al tributo dei tifosi portoghesi a Cristiano Ronaldo, Hojlund ha replicato l'esultanza di CR7 in faccia ai 25mila dello stadio Municipale di Braga. Istantanea poi prontamente postata sui social: "Penso che l'unica caption appropriata qui sia siuuuu" (l'iconico urlo di Cristiano, ndr), il testo con cui il classe 2003 ha accompagnato la foto.