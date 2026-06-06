Futuro

Dalla Russia agli USA in auto: il mega tunnel sarà realtà?

Le due superpotenze potrebbero raggiungere un'intesa per la costruzione dell'infrastruttura, a cui parteciperebbe anche Elon Musk

di Tommaso Marcoli
06 Giu 2026 - 10:36
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Tra le conseguenze del cambiamento climatico, lo scioglimento dei ghiacci è una delle più drammatiche. Le calotte del Polo Nord sono maggiormente esposte - perché l'Oceano assorbe molto calore - e la loro ritirata permette di immaginare nuove vie per il commercio globale. Il passaggio a nord-ovest sarà decisivo per gli equilibri economici. In gioco c'è anche la costruzione di un tunnel sottomarino tra Russia e Stati Uniti
Fattibile
Kirill Dmitriev, direttore per il Fondo russo per gli investimenti diretti, ha dichiarato che le due superpotenze firmeranno un memorandum d'intesa a riguardo. Non si tratta di un'idea nuova: la volontà di unire Asia e Americhe con un collegamento terrestre si ripete da decenni. A inizio '900 comparvero i progetti per prolungare la transiberiana fino all'Alaska. Nel 1958 si arrivò a ipotizzare la costruzione di un ponte, a doppio uso stradale e ferroviario, da 100 miliardi di dollari
Le tecnologie ci sono
L'intesa tra Trump e Putin si è sempre manifestata con dichiarazioni di stima e rispetto reciproco. Costruire il tunnel sotto lo Stretto di Bering, ne farebbe gli artefici di una pax russo-americana non soltanto formale (rendendo più facile il passaggio di materie prime ed energia). Il costo stimato è attorno agli 8 miliardi di dollari grazie alla tecnologia Boring di Elon Musk. Probabilmente, sarà sia per automobili sia per treni. Il che consentirebbe di partire dall'Europa e arrivare in America guidando.  

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