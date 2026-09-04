Racing Bulls, Lindblad: "Il mio primo anno in F1, per Kimi una stagione incredibile"

Visa Cash App Racing Bulls è un team perfetto per crescere...

"Sta andando davvero bene. Mi sto trovando molto bene. L'atmosfera e la cultura all'interno della squadra sono state ottime, soprattutto con i miei ingegneri. Mi hanno aiutato moltissimo a prendere il ritmo e ad ambientarmi in questo nuovo mondo. La squadra è molto abituata ad accogliere piloti rookie e mi hanno aiutato tanto ad adattarmi rapidamente, quindi sono davvero molto grato a loro. Anche dal punto di vista della squadra, quest'anno hanno fatto un lavoro incredibile continuando a sviluppare la macchina. Era già abbastanza buona quando abbiamo iniziato, ma hanno fatto davvero un ottimo lavoro con gli aggiornamenti e con tutto il resto, portando sempre più prestazione al pacchetto. Ora direi che abbiamo la miglior macchina del centro gruppo. Qualche mese fa, a Miami, facevamo fatica persino a uscire dal Q1. Il fatto che adesso siamo in questa posizione dimostra davvero quanto lavoro abbiano fatto e quanto impegno ci abbiano messo".