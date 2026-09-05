Tenni, Us Open: le sorelle Williams escono di scena dopo un super tiebreak

Si è chiuso con un super tiebreak la corsa di Venus e Serena Williams nel doppio femminile degli Us Open: le sorelle americane sono state battute dalla taiwanese Chan Hao-ching e dall'australiana Maya Joint per 6-3, 6-7(6), 7-6(7). Le Williams hanno venduto cara la pelle al termine di una battaglia salutata da una lunga ovazione dell'Arthur Ashe Stadium. Le sorelle che hanno fatto la storia del tennis femminile negli Usa sono state protagoniste di una prova generosa dimostrando di essere ancora capaci di tenere l'Arthur Ashe con il fiato sospeso fino all'ultimo punto.