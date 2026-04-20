Dalla Cina arriva il gabinetto per auto
L’ultima frontiera del comfort, con il brevetto per il bagno integrato nel veicolodi Redazione Drive Up
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In Cina la nuova frontiera dell’optional si trova... sotto il sedile. Seres, brand nell'orbita del colosso Aito, ha deciso di affrontare di petto uno dei tabù più grandi dell'automobilista: il bisogno impellente nel bel mezzo di un ingorgo o in un campeggio isolato. Il brevetto depositato descrive una toilette a scomparsa che trasforma l'abitacolo in un bagno privato.
Aspirazione e calore
L'idea non è quella di sfidare le leggi della fisica espletando i propri bisogni a 130 km/h, ma di offrire un rifugio sanitario durante le lunghe attese. Il sistema è un piccolo capolavoro di miniaturizzazione: il WC scorre su binari come un cassetto e, una volta utilizzato, attiva un sofisticato protocollo di gestione degli odori. Non manca un elemento riscaldante per trattare i rifiuti e un serbatoio estraibile.
L'ostacolo della realtà
Perché spingersi a tanto? La risposta risiede nella competizione feroce tra i produttori cinesi, pronti a tutto pur di catturare l'attenzione in un oceano di offerte simili. Tuttavia, la strada dal disegno alla fabbrica è disseminata di dubbi: oltre alle ovvie complessità di pulizia e manutenzione dei serbatoi, resta da capire quanto il pubblico sia pronto ad accettare un simile livello di promiscuità spaziale.