Dalla Cina arriva il gabinetto per auto

In Cina la nuova frontiera dell’optional si trova... sotto il sedile. Seres, brand nell'orbita del colosso Aito, ha deciso di affrontare di petto uno dei tabù più grandi dell'automobilista: il bisogno impellente nel bel mezzo di un ingorgo o in un campeggio isolato. Il brevetto depositato descrive una toilette a scomparsa che trasforma l'abitacolo in un bagno privato.

Aspirazione e calore

L'idea non è quella di sfidare le leggi della fisica espletando i propri bisogni a 130 km/h, ma di offrire un rifugio sanitario durante le lunghe attese. Il sistema è un piccolo capolavoro di miniaturizzazione: il WC scorre su binari come un cassetto e, una volta utilizzato, attiva un sofisticato protocollo di gestione degli odori. Non manca un elemento riscaldante per trattare i rifiuti e un serbatoio estraibile.

L'ostacolo della realtà

Perché spingersi a tanto? La risposta risiede nella competizione feroce tra i produttori cinesi, pronti a tutto pur di catturare l'attenzione in un oceano di offerte simili. Tuttavia, la strada dal disegno alla fabbrica è disseminata di dubbi: oltre alle ovvie complessità di pulizia e manutenzione dei serbatoi, resta da capire quanto il pubblico sia pronto ad accettare un simile livello di promiscuità spaziale.