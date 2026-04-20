Rabiot record vicino, Conte approcci da paura, Morata nuovo "Pippero"

PIPPERO - Ai tempi d’oro della Gialappa’s su Italia 1, inizi anni Novanta, il Pippero era un format storico in cui venivano elencati i peggiori giocatori, celebrazione ironica del flop. Per questa stagione il Pippero va di diritto ad Alvaro Morata. In un Como che è stato la rivelazione del campionato e che è approdato alla semifinale di Coppa Italia, l’attaccante spagnolo non ha minimamente inciso. Per lui parlano le cifre: 22 presenze in A per un totale di 890 minuti e… zero gol. Quattro volte il suo nome è entrato nei tabellini: per quattro ammonizioni, due - che hanno portato alla sua espulsione - nella sfida del febbraio scorso in casa con la Fiorentina. Quando a fine partita Cesc Fabregas, suo allenatore ma anche suo ex compagno nella nazionale spagnola, sbottò pesantemente contro Morata: “Chi non può reggere la provocazione deve fare un altro lavoro perché la provocazione fa parte del gioco del calcio.” Proprio alla Fiorentina, ma in Coppa Italia, Morata ha segnato il duo unico gol stagionale nella vittoria per 3-1 al Franchi degli ottavi di finale (terza rete allo scadere, non esattamente decisiva…). Quasi certamente le strade del Como e dell’ex bomber di Real, Atletico e Juventus si divideranno. Solo qualche altra prodezza in Coppa potrebbe lasciare un buon ricordo di lui tra i tifosi lariani giustamente abbagliati dalle magie dei giovani Paz, Douvikas e Baturina e altrettanto giustamente delusi dal rendimento di un senatore ricco di glorie passate ma approdato sul Lago solo per fare passerella…