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Amarcord

Quando usare il telefono in auto era legale

Prima della diffusione capillare dei cellulari tascabili, il "telefono veicolare" era un dispositivo imponente e affascinante. Integrato direttamente nella plancia o installato su supporti dedicati, era collegato a una potente antenna esterna che garantiva ricezione anche dove i primi portatili faticavano a trovare segnale. Questi dispositivi, con i loro cavi a spirale e i tasti retroilluminati, permettevano di gestire chiamate di lavoro in totale libertà legislativa

18 Apr 2026 - 11:01
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