Dakar 2026: successo per Al-Attiyah, tra le moto Benavides batte Brabec per soli 2 secondi

Ma l’applauso più lungo è tutto per l'australiano Daniel Sanders. Il campione in carica, caduto nella decima tappa mentre era in testa alla classifica, ha riportato la frattura della clavicola e dello sterno, dicendo addio ai sogni di bis. Molti si sarebbero fermati. Lui no. Il pilota della KTM ha stretto i denti, ha resistito al dolore e ha portato a termine una Dakar eroica, chiudendo addirittura quinto assoluto, difendendosi fino all’ultimo dall’attacco di Adrien Van Beveren, battuto per 1’31”. Una prestazione che vale quanto una vittoria.