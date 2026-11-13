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Cupra lavora a una Terramar 5 cilindri

Il marchio spagnolo starebbe collaudando la versione VZ5 del suo SUV più grande e spazioso

di Redazione Drive Up
13 Nov 2026 - 10:28
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© Ufficio Stampa

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Audi è particolarmente gelosa del motore a cinque cilindri. Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, sono pochi i marchi che hanno potuto prendere il prestito il 2.5 litri di cilindrata. Forse per una questione di prestigio, di opportunità o di coerenza sta di fatto che, a ben guardare la galassia del gruppo Volkswagen, Cupra è il più adatto a utilizzarlo. E quando può non si tira di certo indietro.
Super Terramar
Secondo le ultime indiscrezioni, Cupra starebbe collaudando una versione ad altissime prestazioni del SUV Terramar. Il marchio spagnolo è solito indicare l'apice della sua gamma con la sigla VZ5: Veloz e 5 cilindri. Più chiaro di così. Per ora l'unico modello ad aver avuto questo privilegio è il SUV compatto Formentor: il più importante successo commerciale di Cupra. Se davvero anche "l'ammiraglia" dovesse riceverlo, diventerebbe l'oggetto del desiderio di molti appassionati (con famiglia).
Forse ibrido?
Il 5 cilindri è un motore giustamente celebrato: entrato nella leggenda per i suoi successi nel motorsport (rally in particolare), la versione di serie ha permesso ad Audi di distinguersi dalla miglior concorrenza di BMW e Mercedes. La RS3 è ancora oggi una delle sportive compatte più apprezzate al mondo ma il suo futuro resta in bilico. Il due-litri-e-mezzo è un motore che, allo stato attuale, non soddisfa gli standard di emissioni Euro 7. Forse sarà necessario renderlo ibrido, magari su una Cupra.

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