Cupra lavora a una Terramar 5 cilindri

Audi è particolarmente gelosa del motore a cinque cilindri. Nel corso della sua lunga e gloriosa carriera, sono pochi i marchi che hanno potuto prendere il prestito il 2.5 litri di cilindrata. Forse per una questione di prestigio, di opportunità o di coerenza sta di fatto che, a ben guardare la galassia del gruppo Volkswagen, Cupra è il più adatto a utilizzarlo. E quando può non si tira di certo indietro.

Super Terramar

Secondo le ultime indiscrezioni, Cupra starebbe collaudando una versione ad altissime prestazioni del SUV Terramar. Il marchio spagnolo è solito indicare l'apice della sua gamma con la sigla VZ5: Veloz e 5 cilindri. Più chiaro di così. Per ora l'unico modello ad aver avuto questo privilegio è il SUV compatto Formentor: il più importante successo commerciale di Cupra. Se davvero anche "l'ammiraglia" dovesse riceverlo, diventerebbe l'oggetto del desiderio di molti appassionati (con famiglia).

Forse ibrido?

Il 5 cilindri è un motore giustamente celebrato: entrato nella leggenda per i suoi successi nel motorsport (rally in particolare), la versione di serie ha permesso ad Audi di distinguersi dalla miglior concorrenza di BMW e Mercedes. La RS3 è ancora oggi una delle sportive compatte più apprezzate al mondo ma il suo futuro resta in bilico. Il due-litri-e-mezzo è un motore che, allo stato attuale, non soddisfa gli standard di emissioni Euro 7. Forse sarà necessario renderlo ibrido, magari su una Cupra.