Atp Finals, 'Tennis & Friends' a Torino per sesto anno. Binaghi: "Conferma valore progetto"

Dopo il successo dell'edizione di settembre al Parco del Valentino - con oltre 32.000 screening gratuiti e 75.000 presenze complessive - e la Main edition di Roma al Foro Italico dello scorso ottobre - 70.000 screening e 200.000 visitatori - torna nel cuore di Torino Tennis&Friends - Salute e Sport, l'appuntamento che unisce prevenzione, solidarietà e passione sportiva. In totale, considerando tutte le tappe del "tour" nazionale di Tennis G Friends salute e sport in questi ultimi 15 anni di attività sono stati oltre 2 milioni i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione, per più di 521.000 check up gratuiti. "Essere Official Charity delle Nitto ATP Finals di Torino rappresenta per noi un onore straordinario e un'occasione unica per portare il nostro modello di prevenzione sanitaria su un palcoscenico internazionale", dichiara Giorgio Meneschincheri, Presidente di Tennis and friends - Salute e sport. "Il nostro è un format innovativo nel panorama mondiale che unisce sport e salute in modo originale, e sta già suscitando grande interesse dall'estero. Il legame tra tennis e prevenzione non è casuale: la ricerca scientifica dimostra che il tennis può aumentare l'aspettativa di vita fino a 9,7 anni e giocare a tennis tre ore a settimana può ridurre il rischio di malattie cardiache di oltre il 50%. La prevenzione, la diagnosi precoce e uno stile di vita attivo come quello promosso dal tennis incidono positivamente sulla longevità e rappresentano strumenti fondamentali per la salute cardiovascolare. Questi dati confermano che il binomio sport-prevenzione è vincente per il benessere di tutti." Da sabato 14 a domenica 22 novembre, durante le Nitto ATP Finals, il Fan Village ospiterà l'Area Salute promossa da Tennis and Friends, coordinata dalla ASL Città di Torino, dove specialisti delle principali strutture sanitarie piemontesi o?riranno visite mediche gratuite senza prenotazione per promuovere la cultura della prevenzione e i corretti stili di vita.
"Ogni volta che Tennis & Friends incontra il nostro mondo, nasce qualcosa di speciale - afferma Angelo Binaghi, Presidente Fitp. Il ritorno di Tennis&Friends al Fan Village delle Nitto ATP Finals, per il sesto anno consecutivo, conferma il valore di una collaborazione in cui crediamo profondamente. I numeri raggiunti in questi 15 anni, con oltre 2 milioni di persone coinvolte e più di 521.000 check-up gratuiti, testimoniano l'importanza di un progetto che mette al centro la salute e il benessere delle persone. Quest'anno, inoltre, la possibilità per i ragazzi di effettuare gratuitamente visite di medicina dello sport e ottenere il certificato per l'attività non agonistica rappresenta un servizio concreto per le famiglie e un ulteriore contributo alla promozione dello sport e di corretti stili di vita tra i più giovani". Sport, Salute e Solidarietà: un trinomio vincente Tennis and Friends conferma la sua missione: avvicinare la salute alle persone, attraverso il linguaggio universale dello sport. Superati i 15 anni di attività, la manifestazione si rinnova all'interno del più prestigioso evento tennistico internazionale, o?rendo un'esperienza che intreccia benessere, socialità e divulgazione scientifica. L'Area Salute sarà presidiata ogni giorno da specialisti provenienti dalle eccellenze del sistema sanitario piemontese: ASL Città di Torino, Inoc - Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, Gruppo Koelliker, Clinica Santa Caterina da Siena Torino e Maria Pia Hospital (GVM Care G Research), Humanitas, J Medical, Chiron Salute, e per la prima volta partecipa la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Saranno disponibili 12 diverse specialistiche dove sottoporsi a check-up gratuiti: cardiologia, urologia, endocrinologia, ginecologia, senologia, medicina dello sport, riabilitazione e fisiatria, otorinolaringoiatria, ortopedia, gastroenterologia e chirurgia plastica. Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile effettuare visite di medicina dello sport per attività non agonistica, con rilascio della relativa certificazione effettuate da specialisti del J Medical. "La presenza dell'ASL Città di Torino con ambulatori dedicati alla prevenzione all'interno di Tennis and Friends alle Nitto ATP Finals rappresenta un'importante opportunità per avvicinare sempre più cittadini ai temi della salute e della diagnosi precoce", dichiara Carlo Picco, Direttore Generale della ASL Città di Torino. "Portare i servizi di prevenzione in un contesto sportivo di rilievo internazionale significa promuovere, in modo concreto e accessibile, una cultura della salute che unisce attività fisica, consapevolezza e responsabilità verso il proprio benessere. Lo sport è un alleato fondamentale della prevenzione, e la collaborazione con Tennis G Friends ne è una dimostrazione tangibile." (Citazione 2025) Una Volée per la salute Protagonisti volti noti dello sport, della cultura e dello spettacolo, scenderanno sul campo Practice Court per il Torneo "una volée per la salute" per sostenere i valori di Tennis and Friends. Tennis&Friends Incontra: la prevenzione in dialogo Il 20 e 21 novembre, spazio al confronto e alla divulgazione con "Tennis and Friends Incontra": un programma di talk, conferenze e workshop su prevenzione, sostenibilità e benessere, con la partecipazione di medici, giornalisti e sportivi.
Prosegue anche a Torino il progetto "Tennis and Friends in Corsia", che porta lo sport negli ospedali pediatrici come strumento di terapia, sollievo e resilienza. Dopo i numerosi appuntamenti dalla sua sperimentazione al Policlinico Universitario Gemelli di Roma, l'iniziativa ha già fatto tappa nel reparto all'Ospedale Pediatrico Regina Margherita, coinvolgendo i tecnici della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP) accanto ai piccoli pazienti., dove farà ritorno nella setimana delle Finals. L'evento è realizzato in collaborazione con Ministero della Salute, Ministro per lo Sport e i Giovani, FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Piemonte, Comune di Torino e ASL Città di Torino. Il progetto "Tennis and Friends - Salute e Sport" gode del patrocinio del Consiglio d'Europa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero del Turismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Inps, Sport e Salute, Coni e Croce Rossa Italiana. L'evento è svolto in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Federazione Italiana di Tennis e Padel, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la ASL Città di Torino. Il progetto "Tennis and Friends - Salute e Sport" ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Europeo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, Inps, Sport e Salute e CONI, Croce Rossa Italiana