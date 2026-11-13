Atp Finals, 'Tennis & Friends' a Torino per sesto anno. Binaghi: "Conferma valore progetto"

"Ogni volta che Tennis & Friends incontra il nostro mondo, nasce qualcosa di speciale - afferma Angelo Binaghi, Presidente Fitp. Il ritorno di Tennis&Friends al Fan Village delle Nitto ATP Finals, per il sesto anno consecutivo, conferma il valore di una collaborazione in cui crediamo profondamente. I numeri raggiunti in questi 15 anni, con oltre 2 milioni di persone coinvolte e più di 521.000 check-up gratuiti, testimoniano l'importanza di un progetto che mette al centro la salute e il benessere delle persone. Quest'anno, inoltre, la possibilità per i ragazzi di effettuare gratuitamente visite di medicina dello sport e ottenere il certificato per l'attività non agonistica rappresenta un servizio concreto per le famiglie e un ulteriore contributo alla promozione dello sport e di corretti stili di vita tra i più giovani". Sport, Salute e Solidarietà: un trinomio vincente Tennis and Friends conferma la sua missione: avvicinare la salute alle persone, attraverso il linguaggio universale dello sport. Superati i 15 anni di attività, la manifestazione si rinnova all'interno del più prestigioso evento tennistico internazionale, o?rendo un'esperienza che intreccia benessere, socialità e divulgazione scientifica. L'Area Salute sarà presidiata ogni giorno da specialisti provenienti dalle eccellenze del sistema sanitario piemontese: ASL Città di Torino, Inoc - Istituto Nazionale Oncologico Candiolo, Gruppo Koelliker, Clinica Santa Caterina da Siena Torino e Maria Pia Hospital (GVM Care G Research), Humanitas, J Medical, Chiron Salute, e per la prima volta partecipa la Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Saranno disponibili 12 diverse specialistiche dove sottoporsi a check-up gratuiti: cardiologia, urologia, endocrinologia, ginecologia, senologia, medicina dello sport, riabilitazione e fisiatria, otorinolaringoiatria, ortopedia, gastroenterologia e chirurgia plastica. Nel corso della manifestazione sarà inoltre possibile effettuare visite di medicina dello sport per attività non agonistica, con rilascio della relativa certificazione effettuate da specialisti del J Medical. "La presenza dell'ASL Città di Torino con ambulatori dedicati alla prevenzione all'interno di Tennis and Friends alle Nitto ATP Finals rappresenta un'importante opportunità per avvicinare sempre più cittadini ai temi della salute e della diagnosi precoce", dichiara Carlo Picco, Direttore Generale della ASL Città di Torino. "Portare i servizi di prevenzione in un contesto sportivo di rilievo internazionale significa promuovere, in modo concreto e accessibile, una cultura della salute che unisce attività fisica, consapevolezza e responsabilità verso il proprio benessere. Lo sport è un alleato fondamentale della prevenzione, e la collaborazione con Tennis G Friends ne è una dimostrazione tangibile." (Citazione 2025) Una Volée per la salute Protagonisti volti noti dello sport, della cultura e dello spettacolo, scenderanno sul campo Practice Court per il Torneo "una volée per la salute" per sostenere i valori di Tennis and Friends. Tennis&Friends Incontra: la prevenzione in dialogo Il 20 e 21 novembre, spazio al confronto e alla divulgazione con "Tennis and Friends Incontra": un programma di talk, conferenze e workshop su prevenzione, sostenibilità e benessere, con la partecipazione di medici, giornalisti e sportivi.