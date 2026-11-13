Nitto Atp Finals, torna 'Tennis and Friends-Salute e Sport'

Dopo il successo dell'edizione di settembre al Parco del Valentino - con oltre 32.000 screening gratuiti e 75.000 presenze complessive - e la Main edition di Roma al Foro Italico dello scorso ottobre - 70.000 screening e 200.000 visitatori - torna nel cuore di Torino Tennis G Friends - Salute e Sport, l'appuntamento che unisce prevenzione, solidarietà e passione sportiva. In totale, considerando tutte le tappe del "tour" nazionale di Tennis G Friends salute e sport in questi ultimi 15 anni di attività sono stati oltre 2 milioni i cittadini che hanno partecipato alla manifestazione, per più di 521.000 check up gratuiti. "Essere Official Charity delle Nitto ATP Finals di Torino rappresenta per noi un onore straordinario e un'occasione unica per portare il nostro modello di prevenzione sanitaria su un palcoscenico internazionale - afferma Giorgio Meneschincheri, presidente di Tennis and friends - Salute e sport - Il nostro è un format innovativo nel panorama mondiale che unisce sport e salute in modo originale, e sta già suscitando grande interesse dall'estero. Il legame tra tennis e prevenzione non è casuale: la ricerca scientifica dimostra che il tennis può aumentare l'aspettativa di vita fino a 9,7 anni e giocare a tennis tre ore a settimana può ridurre il rischio di malattie cardiache di oltre il 50%. La prevenzione, la diagnosi precoce e uno stile di vita attivo come quello promosso dal tennis incidono positivamente sulla longevità e rappresentano strumenti fondamentali per la salute cardiovascolare. Questi dati confermano che il binomio sport-prevenzione è vincente per il benessere di tutti". Da sabato 14 a domenica 22 novembre, durante le Nitto ATP Finals, il Fan Village ospiterà l'Area Salute promossa da Tennis and Friends, coordinata dalla ASL Città di Torino, dove specialisti delle principali strutture sanitarie piemontesi oﬀriranno visite mediche gratuite senza prenotazione per promuovere la cultura della prevenzione e i corretti stili di vita. "Ogni volta che Tennis G Friends incontra il nostro mondo, nasce qualcosa di speciale - aﬀerma Angelo Binaghi, presidente Fitp - Il ritorno di Tennis and Friends al Fan Village delle Nitto ATP Finals, per il sesto anno consecutivo, conferma il valore di una collaborazione in cui crediamo profondamente. I numeri raggiunti in questi 15 anni, con oltre 2 milioni di persone coinvolte e più di 521.000 check-up gratuiti, testimoniano l'importanza di un progetto che mette al centro la salute e il benessere delle persone. Quest'anno, inoltre, la possibilità per i ragazzi di effettuare gratuitamente visite di medicina dello sport e ottenere il certificato per l'attività non agonistica rappresenta un servizio concreto per le famiglie e un ulteriore contributo alla promozione dello sport e di corretti stili di vita tra i più giovani". Tennis and Friends conferma la sua missione: avvicinare la salute alle persone, attraverso il linguaggio universale dello sport. Superati i 15 anni di attività, la manifestazione si rinnova all'interno del più prestigioso evento tennistico internazionale, oﬀrendo un'esperienza che intreccia benessere, socialità e divulgazione scientifica. L'evento è svolto in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Federazione Italiana di Tennis e Padel, la Regione Piemonte, il Comune di Torino e la ASL Città di Torino. Il progetto "Tennis and Friends - Salute e Sport" ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Europeo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ministero del Turismo, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Stato Maggiore della Difesa, INPS, Sport e Salute e CONI, Croce Rossa Italiana.