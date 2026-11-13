Hockey: Mondiali jr, Canada dice no a partecipazione Russia, Mosca chiede cambio sede

La Federazione russa di hockey chiede che il campionato mondiale juniores, previsto per il mese prossimo, venga trasferito in un'altra sede o annullato, alla luce della decisione del Canada di impedire alla Russia di partecipare al torneo. Ieri, giovedì 12 novembre, l'agenzia di stampa russa Tass ha riferito che il presidente della Federazione, Vladislav Tretjak, ha minacciato di chiedere un risarcimento al Canada - e potenzialmente alla Germania, che ospiterà il campionato mondiale maschile nel 2027 - qualora alla Russia venisse negata la partecipazione. Intervenendo a una riunione del consiglio presidenziale per lo sport a Mosca, Tretjak ha dichiarato di aver chiesto alla commissione etica della Federazione internazionale di hockey su ghiaccio (Iihf) di indagare e sanzionare le federazioni nazionali che organizzano boicottaggi contro le partite che vedono protagonista la Russia. "Esistono delle regole: se una squadra non scende in ghiaccio, le viene assegnata una sconfitta a tavolino e scattano delle sanzioni", ha affermato Tretjak, secondo quanto riportato dalla Tass. "L'Iihf ha diverse opzioni: consentirci di partecipare oppure, se non possiamo entrare in Canada, spostare il campionato, annullarlo del tutto o imporre sanzioni al Canada". Tretiak ha rilasciato queste dichiarazioni il giorno dopo che il Canada ha confermato che ai giocatori russi non sarà consentito partecipare al torneo a dieci nazioni, il cui inizio è previsto in Alberta per il 26 dicembre. La posizione del Canada giunge in risposta a una sentenza del Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) emessa il mese scorso, che ha riammesso la Russia nell'hockey internazionale. La decisione ha annullato il bando imposto dalla Iihf (Federazione Internazionale di hockey) nei confronti della Russia, introdotto in seguito all'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022.